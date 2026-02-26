Football : Cristiano Ronaldo devient investisseur d'un club espagnol

Le footballeur portugais Cristiano Ronaldo est devenu ce jeudi actionnaire de 25% du club espagnol d’Alméria, qui évolue actuellement deuxième division.

Une nouvelle aventure. Cristiano Ronaldo a annoncé jeudi l’acquisition de 25% du club espagnol d’Almeria, actuellement en deuxième division, poursuivant ainsi la diversification de ses investissements.

Une prise de participation réalisée via sa nouvelle filiale d'investissements dédiée au sport, CR7 Sports Investments, récemment créée au sein de CR7 SA pour regrouper l'ensemble de ses actifs dans l'industrie sportive.

Official statement:



Cristiano Ronaldo invests in UD Almería as part of the club ownership consortium led by SMC Group pic.twitter.com/0lk92FUjPH — UD Almería (@UDAlmeria_Eng) February 26, 2026

«J'ai depuis longtemps l'ambition de contribuer au football en dehors des terrains. L'UD Almería est un club espagnol doté de solides fondations et d'un potentiel de croissance évident. Je souhaite travailler avec l'équipe dirigeante pour l'accompagner dans sa nouvelle phase de développement», a déclaré l’actuel joueur d’Al-Nassr en Arabie saoudite dans ce communiqué. Aucune modalité financière n'a été précisée.

L’arrivée du quintuple Ballon d'Or a ravi Mohamed Al Khereiji. Le président saoudien du club s’est réjoui qu'il comprenne «le potentiel» du projet.

Cristiano Ronaldo, qui évolue actuellement à Al-Nassr en Arabie saoudite, prépare activement son avenir en élargissant son portefeuille d'investissements dans des secteurs où il est déjà présent comme l'hôtellerie, la santé, le bien-être et les médias.