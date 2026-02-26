Football : le renvoi en procès pour viol de Wissam Ben Yedder annulé en appel

Le renvoi pour viol de l’ancien joueur de l’équipe de France Wissam Ben Yedder et de son frère devant la cour criminelle a été annulé en appel, ce jeudi.

Un rebondissement inattendu. Le renvoi pour viol du footballeur Wissam Ben Yedder devant la cour criminelle des Alpes-Maritimes a été annulé jeudi en appel «faute de charges suffisantes», a dévoilé L'Equipe. Une information confirmé par l’AFP quelques heures plus tard.

«La chambre de l'instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé par arrêt du 26 février l’ordonnance de mise en accusation du 3 novembre 2025 rendue à l’encontre du footballeur Wissam Ben Yedder pour des faits de viol et tentative de viol», a indiqué à l'AFP une source à la cour d'appel. La chambre a estimé qu'il n'y avait «pas lieu à poursuite à son encontre, et ce contrairement aux réquisitions prises par le parquet général», a ajouté cette source, précisant que la Cour avait motivé son arrêt par «un défaut de charges suffisantes».

mis en examen en 2023

«Nous sommes très satisfaits de la décision. Mon client n’a cessé de clamer son innocence», a déclaré à l'AFP son avocate Sophia Kerbaa. L'ex-attaquant des Bleus, qui a signé début janvier avec le club marocain Wydad de Casablanca, avait été renvoyé en novembre devant la cour criminelle départementale des Alpes-Maritimes pour viol, tentative de viol et agression sexuelle.

L'ancien joueur de Monaco (2019-2024), 35 ans, et son frère Sabri, également renvoyé pour viol et agression sexuelle, avaient été mis en examen en 2023, après des accusations de deux jeunes femmes rencontrées lors d'une soirée. Depuis deux ans, l'ancien international aux 19 sélections et 3 buts sous la tunique bleue a fait davantage parler de lui pour ses frasques judiciaires que sa carrière sur les terrains.

Début septembre 2025, il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Nice à 90.000 euros d'amende pour des violences psychologiques sur son épouse, avec laquelle il est en instance de divorce. Après une condamnation en Espagne pour fraude fiscale lorsqu'il jouait à Séville (2016-2019), il a été jugé à l'automne 2024 pour des violences sexuelles sur une jeune femme lors d'une nuit alcoolisée quelques mois plus tôt. Condamné à deux ans de prison avec sursis, il a fait appel.