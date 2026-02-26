Ligue des champions : un supporter du Real Madrid expulsé pour avoir fait plusieurs saluts nazis

Un supporter du Real Madrid a été expulsé du stade Santiago Bernabeu, mercredi soir, après avoir été filmé en train de réaliser des saluts nazis.

Une image qui a fait scandale avant même le coup d’envoi. Mercredi 25 février, le match barrage retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Benfica Lisbonne (2-1) a été marqué par l'expulsion d'un supporter madrilène pour un salut nazi, réalisé juste avant le coup d’envoi.

«Un supporter a été filmé par les caméras de télévision en train de faire un salut nazi en tribune, quelques instants avant le début du match entre le Real Madrid et Benfica, a indiqué le club madrilène dans un communiqué officiel. Il a été localisé rapidement par les membres de la sécurité du club et a été immédiatement expulsé du stade Santiago Bernabéu.»

Le club, qui affrontera Manchester City ou le Sporting Portugal en huitièmes de finale (le tirage au sort est prévu ce vendredi), a rappelé qu'il «condamne ce genre de gestes et d'expressions qui incitent à la violence et à la haine dans le sport et le société». Une enquête a été ouverte.

Les saluts nazis ont été effectués quelques instants après qu’une banderole «no al racismo» («non au racisme») ait été déployée dans cette même tribune.