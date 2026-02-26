Ligue Europa : les résultats complets des barrages retour

Les barrages retour de la Ligue Europa se sont déroulés ce jeudi 26 février. Lille est parvenu à décrocher sa qualification en allant s'imposer à Belgrade (0.2 a.p.).

Barrages retour de Ligue Europa

Etoile Rouge de Belgrade – Lille : 0-2 a.p. (qualification de Lille)

Stuttgart – Celtic Glasgow : 0-1 (qualification de Stuttgart)

Viktoria Plzen – Panathinaïkos : 1-1, 3-4 TAB (qualification du Panathinaïkos)

Ferencvaros – Ludogorets : 2-0 (qualification de Ferencvaros)

Nottingham Forest – Fenerbahçe : 1-2 (qualification de Nottingham Forest)

Celta Vigo – PAOK Salonique : 1-0 (qualification du Celta Vigo)

Bologne – SK Brann : 1-0 (qualification de Bologne)

KRC Genk – Dinamo Zagreb : (qualification de KRC Genk)