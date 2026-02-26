«Mon choix est clair» : Fabio Quartararo se livre sur son avenir avec le début de la saison MotoGP

En fin de contrat avec Yamaha à la fin de cette année 2026, Fabio Quartararo s’est livré sur son avenir avant le premier Grand Prix de la saison de MotoGP en Thaïlande.

Une nouvelle saison s’ouvre pour la MotoGP et Fabio Quartararo. Et il s’agira peut-être de la dernière pour le pilote français avec Yamaha. En fin de contrat à la fin de cette année 2026 avec la firme japonaise, où il évolue depuis son arrivée en MotoGP en 2019, le champion du monde 2021 a entamé des discussions avec plusieurs équipes et aurait opté pour Honda selon certaines indiscrétions.

🚨 En fin de contrat avec Yamaha à la fin de la saison, Fabio Quartararo nous livre les premières réponses sur son avenir !



Le premier Gand Prix de la saison, dimanche à 09H00 sur CANAL+ 🖥️#MotoGP#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/Nmlx0Cdl0v — CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) February 26, 2026

Mais s’il a d’ores et déjà fait son choix, il préfère garder sa décision pour lui pour le moment. «Sur mon avenir, je ne peux pas vous dire grand-chose. Ce que je peux vous dire c’est que mon choix est clair. Dans mon esprit, je suis beaucoup plus libéré. Ça me fait du bien», a confié, au micro de Canal+, Fabio Quartararo avant le premier Grand Prix en Thaïlande.

Et il souhaite rester concentré sur cette saison, qui s’annonce une nouvelle fois compliquée. «Maintenant il faut que je me concentre sur cette année, que je fasse mon travail et rien d'autre», a ajouté le pilote de 26 ans, qui ne devrait pas être en mesure de batailler pour le titre.

Raison pour laquelle le Niçois, qui a terminé à la 9e place au classement de pilotes en 2025, souhaiterait donner un nouvel élan à sa carrière avec la volonté de jouer à nouveau les premiers rôles dans la catégorie reine du motocyclisme.