Tennis : une salle de défoulement mise en place au tournoi d’Austin pour que les joueuses puissent y exprimer leur frustration

Le tournoi de tennis d’Austin (Etats-Unis) a mis en place une salle de défoulement pour les joueuses participant à la compétition.

Une idée lumineuse. Le tournoi de tennis d’Austin, au Texas, a inauguré une «rage room» ou salle de défoulement en français pour les joueuses participant à la compétition. Cela fait suite aux images de l’Américaine Coco Gauff lors de l’Open d'Australie, lorsqu’elle avait cassé sa raquette. Ce qui avait relancé le débat autour de la présence des caméras.

Introducing the ATX Open rage room - the first of its kind - where players can privately express frustration or emotion in a safe, camera-free environment. pic.twitter.com/aeqh36kAsD — ATX Open (@AtxOpen) February 25, 2026

Après sa défaite (6-1, 6-2) face à Elina Svitolina en moins d’une heure à Melbourne, Gauff s’était rendue dans la zone d’annonce des matchs et avait fracassé sa raquette au sol à plusieurs reprises. En 2023, Aryna Sabalenka avait fait de même à l’US Open après sa défaite en finale.

Cette salle va ainsi permettre aux joueuses d’évacuer leur frustration à l’abri des regards. «Découvrez la salle de défoulement de l'ATX Open ! Une première du genre : les joueuses peuvent y exprimer leur frustration ou leurs émotions en toute confidentialité, dans un environnement sûr et sans caméras», a écrit le tournoi sur ses réseaux sociaux.

Reste à savoir si d’autres tournois sur la planète suivront désormais.