Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Tennis : une salle de défoulement mise en place au tournoi d’Austin pour que les joueuses puissent y exprimer leur frustration

Les joueuses vont pouvoir évacuer leur frustration à l’abri des regards. [Amandine Noel / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le tournoi de tennis d’Austin (Etats-Unis) a mis en place une salle de défoulement pour les joueuses participant à la compétition.

Une idée lumineuse. Le tournoi de tennis d’Austin, au Texas, a inauguré une «rage room» ou salle de défoulement en français pour les joueuses participant à la compétition. Cela fait suite aux images de l’Américaine Coco Gauff lors de l’Open d'Australie, lorsqu’elle avait cassé sa raquette. Ce qui avait relancé le débat autour de la présence des caméras.

Après sa défaite (6-1, 6-2) face à Elina Svitolina en moins d’une heure à Melbourne, Gauff s’était rendue dans la zone d’annonce des matchs et avait fracassé sa raquette au sol à plusieurs reprises. En 2023, Aryna Sabalenka avait fait de même à l’US Open après sa défaite en finale.

Cette salle va ainsi permettre aux joueuses d’évacuer leur frustration à l’abri des regards. «Découvrez la salle de défoulement de l'ATX Open ! Une première du genre : les joueuses peuvent y exprimer leur frustration ou leurs émotions en toute confidentialité, dans un environnement sûr et sans caméras», a écrit le tournoi sur ses réseaux sociaux. 

Gaël Monfils est devenu le joueur français le plus âgé à remporter un match sur le circuit principal.
Sur le même sujet Tournoi d’Acapulco : Gaël Monfils renoue avec la victoire et entre dans l’histoire du tennis français Lire

Reste à savoir si d’autres tournois sur la planète suivront désormais.

TennisSport

À suivre aussi

Roland-Garros : les secouristes battent un record d’interventions en pleine canicule
Roland-Garros : le jeune brésilien João Fonseca élimine Novak Djokovic dès le troisième tour
Roland-Garros 2026 : tout savoir sur Moïse Kouamé, le Français qui impressionne depuis le début du tournoi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités