Boxe : Oleksandr Usyk remonte sur le ring et va défendre sa ceinture WBC contre le champion de kickboxing Rico Verhoeven

Le 23 mai, Oleksandr Usyk défendra sa ceinture WBC face à la légende du kickboxing Rico Verhoeven à Gizeh, en Egypte.

L'annonce du prochain adversaire d'Oleksandr Usyk était scrutée de près. Alors que l'invaincu ukrainien avait annoncé qu'il ne lui restait plus que quelques combats, le champion du monde poids lourd défendra sa ceinture WBC face à une légende... du kickboxing : Rico Verhoeven.

Le 23 mai prochain, au pied des pyramides de Gizeh en Egypte, le meilleur boxeur poids lourd de sa génération fera face au plus grand kickboxeur poids lourd de tous les temps. Rien que ça.

Oleksandr Usyk avait ajouté un grand nom à son palmarès en 2024 : celui de Tyson Fury, avant de redevenir roi incontesté de la catégorie reine du noble art, en s'emparant de la ceinture IBF face à Daniel Dubois, en juillet dernier. Depuis, peu de nouvelles, si ce n'est la perte de l'une de ses ceintures.

Rico Verhoeven, un choix vraiment surprenant ?

A 39 ans, l'Ukrainien était davantage à la recherche de superfights, toujours accompagnés d'une bourse plus que conséquente.

Si les noms de Deontay Wilder ou encore de Fabio Wardley ont, un temps, été évoqués, c'est finalement un kickboxeur (de renom) qui a été préféré pour ce combat pour le titre. Un choix qui peut surprendre les fans du noble art. Sans être classé, Rico Verhoeven est propulsé directement pour un combat de championnat.

Lorsque Verhoeven avait mis fin à sa carrière en kickboxing, il avait un temps été cité du côté du MMA, mais à 36 ans, c'est finalement dans la boxe anglaise que la légende s'est dirigée. Détenteur de la ceinture des poids lourds du GLORY pendant de nombreuses années, il n'a plus connu la défaite depuis 2015.

Un joli palmarès, certes, mais c'est en tant qu'outsider qu'il prépare ce combat face à Oleksandr Usyk.