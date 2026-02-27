Ligue des Champions : le PSG hérite de Chelsea, Manchester City-Real Madrid en choc des huitièmes

Le Paris Saint-Germain a hérité de Chelsea, en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, à l'issue du tirage au sort effectué par l'UEFA à Nyon (Suisse), ce vendredi 27 février. Manchester City-Real Madrid et FC Barcelone-Newcastle seront également au programme.

Chelsea pour le PSG. Dernier club français en lice en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va affronter Chelsea en huitièmes de finale. D'autres affiches exceptionnelles comme Manchester City-Real Madrid seront également attendues par les fans de ballon rond.

Après sa qualification acquise aux dépens de l'AS Monaco, en barrages de la compétition, les joueurs du Paris Saint-Germain savaient qu'ils auraient fort à faire en rencontrant l'une des têtes de série 5 ou 6 de la phase de ligue, Chelsea (6) ou le FC Barcelone (5). Les hommes de Luis Enrique défieront donc le club de Londres, dès les huitièmes de finale de la compétition. En qualité de tête de série, ce sont les Blues qui recevront les Parisiens, lors du match retour.

PSG-Chelsea, remake de la finale de la Coupe du Monde des clubs

En huit rencontres de C1 contre Chelsea, le PSG compte 3 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Dans la plus belle des compétitions de club, les Parisiens restent sur deux qualifications contre les Blues (2014-2015 et 2015-2016). En revanche, ils se sont lourdement inclinés face au Chelsea de Cole Palmer, l'été dernier, lors de la finale de la Coupe du Monde des Clubs (3-0), aux Etats-Unis.

Manchester City, qualifié en tant que dernière tête de série, a pour sa part tiré le Real Madrid, club le plus titré de la compétition avec 15 victoires. Les deux clubs s'étaient déjà rencontrés l'an dernier, en 1/16e de finale, pour une victoire cumulée 6-3 des Merengue, portés par un triplé de Kylian Mbappé au match aller. Mais cette saison, Manchester City a infligé une défaite 2 buts à 1 au Real Madrid, au Santiago Bernabeu, lors de la phase de ligue.

Enfin, deux meilleures équipes de la première partie de cette compétition, Arsenal et le Bayern Munich devront respectivement se défaire du Bayer Leverkusen et de l'Atalanta. Liverpool sera opposé à Galatasaray et Tottenham à l'Atletico Madrid.

Liverpool, Bayern, Arsenal : voici le parcours potentiel du PSG

Grâce à ce tirage au sort, les adversaires potentiels du club de la capitale ont également été dévoilés. En cas de quart de finale, les tenants du titre auront la lourde tâche de défier le vainqueur de Liverpool-Galatasaray. En demi-finale, le PSG pourrait rencontrer plusieurs cadors comme le Real Madrid, Manchester City ou le Bayern Munich.

De l'autre côté du tableau, et possiblement en finale de la compétition, le 30 mai prochain, à Budapest, les Parisiens pourraient rencontrer d'autres mastodontes européens comme le FC Barcelone ou Arsenal.