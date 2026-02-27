Ligue Europa : deux chocs OL-Celta Vigo et LOSC-Aston Villa dès les huitièmes de finale

Le tirage au sort de la Ligue Europa a été effectué ce vendredi 27 février à Nyon (Suisse). L'Olympique Lyonnais défiera le Celta Vigo (Espagne) et le LOSC jouera Aston Villa (Angleterre).

Les clubs français auront fort à faire, en Ligue Europa. Dès les huitièmes de finale de la compétition, les deux équipes tricolores encore en lice, Lyon et Lille, joueront en effet respectivement contre le Celta Vigo et Aston Villa.

Les hommes de Bruno Genesio, vainqueurs de l'Etoile Rouge de Belgrade après prolongation ce jeudi 26 février, savaient qu'ils auraient fort à faire en tant que 18e de la phase de ligue de la compétition. Ils ont finalement hérité d'Aston Villa, l'un des grands favoris de la compétition. Le club d'Unai Emery est en effet troisième de Premier League.

Pour l'OL, leader de la phase de ligue, le tirage n'aura pas non plus été clément avec l'actuel 6e de Liga. En outre, les fans de football pourront se délecter de rencontres comme AS Rome-Bologne ou encore FC Porto-Stuttgart.

En cas de victoire lors de cette double confrontation, les Lyonnais pourraient ensuite jouer contre les Allemands de Fribourg ou les Belges de Genk puis le Betis Seville (Espagne) ou Braga (Portugal), en demi finale. Pour les Lillois, un tour suivant contre l'AS Rome se dessinerait, avant un possible duel face à Nottingham Forest ou le FC Porto.