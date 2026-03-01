Athlétisme : les résultats complets des championnats de France en salle

Les Championnats de France d’athlétisme en salle se sont achevés, ce dimanche, à Aubière avec les victoires, notamment d'Azeddine Habz et Amandine Brossier.
Samedi 28 février
Pentathlon femmes : victoire d’Auriana Lazraq-Khlass
Triple saut femmes : victoire de Clémence Rougier
Finale 5.000 m marche hommes : victoire d’Aurélien Quinion
Lancer du poids femmes : victoire de Naomie Wuta
Saut à la perche femmes : victoire de Marie-Julie Bonnin
Saut en hauteur femmes : victoire de Solène Gicquel
Saut en longueur hommes : victoire de Julien Pauthonnier
Lancer du poids hommes : victoire de Stephen Mailagi
Finale 1.500 m femmes : victoire d’Agathe Guillemot
Finale 3.000 m hommes : victoire d’Azeddine Habz
Finale 60 m haies femmes : victoire de Laëticia Bapté
Finale 60 m femmes : victoire de Lucie Jean-Charles
Finale 60 m hommes : victoire de Pablo Mateo
Dimanche 1er mars
Heptathlon hommes : victoire de Téo Bastien
Saut en longueur femmes : victoire de Vanessa Lokuli
Finale 3.000 m femmes : victoire d'Augustine Haquet
Saut à la perche hommes : victoire de Baptiste Thiery
Saut en hauteur hommes : victoire de Joevin Kouko
Finale 400 m hommes : victoire de Muhammad Abdallah Kounta
Finale 800 m femmes : victoire de Charlotte Dumas
Triple saut hommes : victoire d'Amath Faye
Finale 1.500 m hommes : victoire d'Azeddine Habz
Finale 400 m femmes : victoire d'Amandine Brossier
Finale 200 m hommes : victoire de Lenny Chanteur
Finale 800 m hommes : victoire de Jordan Terrasse
Finale 200 m femmes : victoire d'Isabelle Black
Finale 60 m haies hommes : victoire de Wilhem Belocian