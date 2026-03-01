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Athlétisme : les résultats complets des championnats de France en salle

Marie-Julie Bonnin a remporté le concours de saut à la perche femmes. Marie-Julie Bonnin a remporté le concours de saut à la perche femmes. [Daniel Derajinski/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les Championnats de France d’athlétisme en salle se sont achevés, ce dimanche, à Aubière avec les victoires, notamment d'Azeddine Habz et Amandine Brossier.

Samedi 28 février

Pentathlon femmes : victoire d’Auriana Lazraq-Khlass

Triple saut femmes : victoire de Clémence Rougier

Finale 5.000 m marche hommes : victoire d’Aurélien Quinion

Lancer du poids femmes : victoire de Naomie Wuta

Saut à la perche femmes : victoire de Marie-Julie Bonnin

Saut en hauteur femmes : victoire de Solène Gicquel

Saut en longueur hommes : victoire de Julien Pauthonnier

Lancer du poids hommes : victoire de Stephen Mailagi

Finale 1.500 m femmes : victoire d’Agathe Guillemot

Finale 3.000 m hommes : victoire d’Azeddine Habz

Finale 60 m haies femmes : victoire de Laëticia Bapté

Finale 60 m femmes : victoire de Lucie Jean-Charles

Finale 60 m hommes : victoire de Pablo Mateo

Dimanche 1er mars

Heptathlon hommes : victoire de Téo Bastien

Saut en longueur femmes : victoire de Vanessa Lokuli

Finale 3.000 m femmes : victoire d'Augustine Haquet

Saut à la perche hommes : victoire de Baptiste Thiery

Saut en hauteur hommes : victoire de Joevin Kouko

Finale 400 m hommes : victoire de Muhammad Abdallah Kounta

Finale 800 m femmes : victoire de Charlotte Dumas

Triple saut hommes : victoire d'Amath Faye

Finale 1.500 m hommes : victoire d'Azeddine Habz

Finale 400 m femmes : victoire d'Amandine Brossier

Finale 200 m hommes : victoire de Lenny Chanteur

Finale 800 m hommes : victoire de Jordan Terrasse

Finale 200 m femmes : victoire d'Isabelle Black

Finale 60 m haies hommes : victoire de Wilhem Belocian

AthlétismeSportChampionnats de Francesalle

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