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Basket : le calendrier et les résultats complets de l’équipe de France pour les qualifications du Mondial 2027

Matthew Strazel est les Bleus affrontent la Finlande, la Belgique et la Hongrie dans ces éliminatoires. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’équipe de France a battu la Hongrie ce dimanche 1er mars et occupe la deuxième place de son groupe des qualifications de la zone Europe pour le Mondial de basket 2027.

Le programme au 1er tour

Vendredi 28 novembre : 
France - Belgique : 79-63

Lundi 1er décembre :
Finlande - France : 83-76

Vendredi 27 février :
Hongrie - France : 71-74

Dimanche 1er mars :
France - Hongrie : 98-79

Vendredi 3 juillet :
Belgique - France

Lundi 6 juillet :
France – Finlande

Classement

1. Finlande 7 pts (+8)

2. France 7 pts (+31)

3. Hongrie 6 pts (-13)

4. Belgique 4 pts (-26)

Le format

Les 32 sélections européennes sont réparties au premier tour en huit groupes de quatre. Les trois premiers de chaque poule sont qualifiés pour le deuxième tour, où ils croiseront avec trois autres équipes issues d'un autre groupe.

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A l'issue de cette deuxième phase, lors de laquelle tous les points acquis au premier tour sont conservés, les trois premiers de chaque groupe (soit 12 équipes) seront qualifiés pour le Mondial 2027 au Qatar (27 août-12 septembre).

BasketEquipe de FranceSport

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