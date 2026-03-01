Basket : le match de Paris à Tel-Aviv en Euroligue reporté en raison du conflit au Moyen-Orient

Le match du Paris Basket prévu à Tel-Aviv, mardi en Euroligue, a été annulé et reporté pour une date ultérieure en raison de la situation au Moyen-Orient.

L’Euroligue a reporté le match opposant l’Hapoël Tel-Aviv au Paris Basketball, prévu mardi à Tel-Aviv, à la suite de la dégradation de la situation sécuritaire au Moyen-Orient.

Le match, «suspendu en raison de la situation actuelle dans la région», sera reprogrammé à une date ultérieure, a indiqué l'instance organisatrice du principal championnat européen de basket, samedi soir.

L'Euroligue avait annoncé vendredi la délocalisation de trois matchs que devaient recevoir en Israël le Maccabi Tel-Aviv et l'Hapoël Tel-Aviv, fin mars et début avril, à Belgrade et Sofia, sur les «recommandations des autorités locales.»

Une offensive israélo-américaines a démarré samedi contre l'Iran, qui a riposté par des frappes visant notamment Israël. L'Euroligue compte également une équipe à Dubaï, ville qui a aussi été touchée par une série d'explosions.