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Cyclisme : le classement final de la Drôme Classic après la victoire du Français Romain Grégoire

Romain Grégoire a décroché son premier succès de la saison. [Sirotti / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le Français Romain Grégoire a remporté la Drôme Classic dimanche en s’imposant devant l’Américain Matteo Jorgenson à Étoile-sur-Rhône.

Une belle victoire. Romain Grégoire (Groupama-FDJ) a décroché son premier succès de la saison, lors du deuxième et dernier jour des Boucles Drôme Ardèche, au lendemain de la victoire de Paul Seixas dans l’Ardèche Classic.

Le classement de la Drôme Classic

1. Romain Grégoire (Groupama-FDJ United) en 4h14’11’’
2. Matteo Jorgensen (Team Visma I Lease a Bike) à 0’’
3. Lenny Martinez (Bahrain – Victorious) à 2’’
4. Quinten Hermans (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team à 2’’
5. Paul Lapeira (Decathlon CMA CGM Tam) à 2’’
6. Dorian Godon (INEOS Grenadiers) à 2’’
7. Christian Scaroni (XDS Astana Team) à 2’’
8. Alex Aranburu (Cofidis) à 2’’
9. Lukas Nerurkar (EF Education – EasyPost) à 2’’
10. Clément Venturini (Unibet Rose Rockets) à 10’’

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CyclismeClassementSport

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