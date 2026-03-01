Cyclisme : un coéquipier de Julian Alaphilippe chute et se casse deux dents en pleine course (vidéo)

Coéquipier de Julian Alaphilippe au sein de l’équipe Tudor, le coureur néerlandais Rick Pluimers a chuté, samedi, lors de la 81e édition du Circuit Het Nieuwsblad et s’est cassé deux dents.

Il s’est retrouvé à terre au pire moment. Alors qu’il occupait la 2e position dans le groupe des favoris, Rick Pluimers a lourdement chuté, samedi, à 45 kilomètres de l’arrivée de la 81e édition du Circuit Het Nieuwsblad. Dans l’ascension du Molenberg, le coureur néerlandais a glissés sur les pavés humides avant d’heurter le sol avec la tête la première.

Et s’il a pu être évité de justesse par Mathieu van der Poel, qui se trouvait juste derrière lui, au prix d’un incroyable numéro d’équilibriste, le coéquipier de Julian Alaphilippe au sein de l’équipe Tudor a été sérieusement touché au visage, en perdant notamment deux dents.

Rick Pluimers was the Tudor rider who kissed the cobbles of Molenberg and broke two teeth there. The problem was already fixed and he will start tomorrow in Kuurne. 💪🏻#OHN26pic.twitter.com/UhqFPRLZyU — Mihai Simion (@faustocoppi60) February 28, 2026

«J’ai tout de suite eu l’impression d’avoir perdu toutes mes dents. C’était horrible. J’étais bien placé et plein d’énergie, mais je n’ai pas pu le montrer», a déclaré Rick Pluimers, contraint à l’abandon pour être transporté à l’hôpital, où il a soigné ses deux incisives cassées. Et quelques heures après la course, tout était rentré dans l’ordre. «J’ai retrouvé mes dents et mon sourire», a-t-il posté sur son compte Instagram, tout heureux d’afficher ses nouvelles dents.

Cet incident de course a profité à Mathieu van der Poel. Au contraire d’une partie du peloton, qui s’est retrouvée bloquée par cette chute, le Néerlandais ne s'est pas retrouvé bloqué et a pu rejoindre Florian Vermeersch. Et il s’est envolé seul à 16 kilomètres de l’arrivée pour s’imposer devant son compatriote Tim van Dijke et signer le 57e succès de sa carrière, un mois après être devenu champion du monde de cyclo-cross pour la 8e fois.