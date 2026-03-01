Espagne : un match de football arrêté après le décès d’un supporter en tribune

Le match de deuxième division espagnole opposant le Sporting Gijon à Leganés a définitivement été arrêté ce dimanche 1er mars après le décès d’un supporter en pleine tribune.

Un drame. Le match de football de deuxième division espagnole entre le Real Sporting Gijon et Leganés a été définitivement arrêté ce dimanche après le décès d’un spectateur de 82 ans, victime d’une attaque cardiaque en pleine tribune.

Suspendido el Real Sporting vs. CD Leganés por una emergencia médica en El Molinón-Enrique Castro "Quini". La fecha y hora para la reanudación del encuentro serán anunciados próximamente. pic.twitter.com/GMvHyodHW3 — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) March 1, 2026

La scène s’est produite dès la 4e minute dans les travées du stade El Molinon-Enrique Castro. Les joueurs de Leganés ont aperçu que des médecins intervenaient et ont prévenu l’arbitre qui a d’abord brièvement interrompu la rencontre.

«abonné depuis 40 ans»

Quelques minutes plus tard, l’officiel a demandé aux deux équipes de regagner les vestiaires après s’être entretenu avec les deux entraîneurs et les capitaines. Après plus de trente minutes d’arrêt, le match a été officiellement arrêté.

Lamentamos el fallecimiento de C. R. G., de 82 años de edad, en el inicio del partido de esta tarde en El Molinón.



Abonado del Club desde hace 40 años.



Hoy estamos todos muy tristes. Descanse en paz. Nuestro apoyo y cariño para su familia y seres queridos.#RealSportingpic.twitter.com/j0OkJ9I2CM — Real Sporting (@RealSporting) March 1, 2026

Le club de Gijon a annoncé le décès du supporter, «abonné depuis 40 ans». «Repose en paix. Toutes nos pensées et notre affection vont à sa famille et à ses proches», a écrit le club sur X.

«Le match a été interrompu à 3'17" de la première mi-temps en raison d'une urgence médicale dans les tribunes. Après quelques minutes d'attente sur le terrain, on nous a informés de la gravité de la situation et le responsable de la sécurité a demandé à tous les participants de se rendre aux vestiaires. Une fois à l'intérieur, on nous a annoncé le décès de la personne prise en charge, a indiqué l'arbitre dans son rapport. Après concertation avec les représentants des deux clubs et de La Liga, et d'un commun accord, j'ai décidé de suspendre définitivement la rencontre.»