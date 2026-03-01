Football : la rupture du jeûne du ramadan huée par les supporters de Leeds contre Manchester City en Angleterre

Les supporters de Leeds ont hué, samedi, la rupture du jeûne du ramadan lors du match perdu contre Manchester City en Premier League (0-1).

Un sujet toujours aussi sensible outre-Manche. A la 13e minute de jeu, le match de Premier League entre Leeds et Manchester City a été interrompu, samedi, pour permettre aux joueurs musulmans de rompre le jeûne du ramadan.

Comme cela est autorisé dans le championnat d’Angleterre depuis plusieurs saisons. Et pendant que les Citizens Rayan Cherki, Rayan Aït-Nouri ou encore Omar Marmoush se sont rendus sur le bord du terrain pour manger et boire, un message a été affiché sur les écrans géants du stade d’Elland Road.

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🎙 Guardiola mécontent des huées pendant la rupture du jeûne : "Il faut respecter la religion"#beINSPORTSpic.twitter.com/zn2wMP6nh5 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 1, 2026

«La rencontre de ce soir se déroulant pendant la période sainte du Ramadan, le jeu est interrompu temporairement pour permettre aux joueurs de rompre leur jeûne», était-il écrit. Mais cela n’a pas plu aux supporters de Leeds présents dans les tribunes. Ces derniers ont exprimé leur mécontentement en huant et sifflant cette pause. Une attitude qui a consterné Pep Guardiola.

«Le football a encore un long chemin à parcourir en matière d’éducation et d’acceptation», a déclaré l’entraîneur des Citizens à l’issue de la rencontre remportée par son équipe grâce à un but d’Antoine Semenyo juste avant la pause (0-1). «C’est le monde moderne, n’est-ce pas ? Regardez ce qui se passe encore dans le monde en ce moment… Respecter les religions, respecter la diversité, c’est ça l’essentiel», a ajouté le technicien espagnol, rappelant qu’il s’agissait d’une «règle»

«La Premier League a dit que, pour le jeûne, on pouvait accorder une ou deux minutes aux joueurs pour qu'ils puissent le rompre... Et il s'est passé ce qui s'est passé, malheureusement», a regretté Pep Guardiola, qui a pris l’habitude de prendre position sur les différents sujets sociétaux et internationaux. Des sorties qui lui ont valu d’être la cible de diverses critiques en Angleterre.