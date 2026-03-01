NBA : le sublime dunk réalisé par Victor Wembanyama lors de New York-San Antonio (vidéo)

Malgré la défaite des San Antonio Spurs sur le parquet des New York Knicks ce dimanche soir en NBA, Victor Wembanyama s’est montré avec un superbe dunk.

Les Spurs sont tombés. Après onze succès d'affilée, San Antonio a fini par tomber sur le parquet des Knicks (114-89) dimanche. Et ce choc entre le 2e de la conférence Ouest et le 3e à l'Est a tenu ses promesses avec un début de match intense et un Madison Square Garden bruyant dans lequel Victor Wembanyama a bien réagi (25 points, 13 rebonds, 2 passes, 4 contres) après deux rencontres discrètes.

Le pivot français s’est mis en valeur et a régalé le public new-yorkais, toujours ravi quand les plus grands s’expriment dans la salle mythique. Entre défense parfaite et attaque impressionnante, «Wemby» s’en est donné à cœur joie. Comme ce magnifique dunk à deux mains.

Fake out the defender.

Rush to the rim.

Finish with FORCE.



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Malheureusement, cela n’aura pas permis aux Spurs de s’imposer. Les Texans avaient rapidement pris 12 points d'avance mais les locaux ont fini très fort le premier quart-temps et attaqué de la même manière le deuxième pour infliger un terrible 26-2 aux Spurs qui ne s'en sont jamais remis.

San Antonio a été trop maladroit de loin (9 sur 33 à 27,3%) pour répondre à l'énergie déployée par les Knicks, notamment en défense (22 pertes de balle des Texans, dont 7 de Wembanyama).