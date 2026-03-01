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Rugby : un ancien capitaine du XV de France décède à l’âge de 85 ans

Claude Lacaze a porté le maillot de l'équipe de France à 33 reprises entre 1961 et 1969. Claude Lacaze a porté le maillot de l'équipe de France à 33 reprises entre 1961 et 1969. [Sandra Ruhaut/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ancien capitaine et joueur du XV de France dans les années 1960, Claude Lacaze, qui a évolué à Lourdes, Angoulême et Nice, est décédé, ce samedi, à l’âge de 85 ans.

Le rugby français est en deuil. Ancien international tricolore et figure emblématique du XV de France, Claude Lacaze est décédé, ce samedi, à l’âge de 85 ans à Nice. Au cours de sa carrière, il a porté à 33 reprises le maillot de l’équipe de France entre 1961 et 1969, et remporté le premier Grand chelem de l’histoire des Bleus en 1968.

Frère de Pierre Lacaze (7 sélections), il a également été capitaine à plusieurs reprises, menant notamment le XV de France lors d’une tournée mémorable en Nouvelle-Zélande en 1968. Il avait également décroché deux victoires dans le Tournoi des 5 nations, en 1962 et 1967 et a été le premier arrière à avoir marqué un essai sous le maillot frappé du coq.

Claude Lacaze avait entamé sa carrière au FC Lourdes (1960-1962) avant de rejoindre le SC Angoulême, où il a évolué pendant dix ans (1962-1972). Il a ensuite pris la direction du RRC Nice, évoluant aux côtés des frères Herrero. Il a finalement raccroché les crampons et mis un terme à sa carrière en 1977.

Le XV de France a été dépassé par l'Irlande et pointe désormais au 4e rang.
Sur le même sujet Rugby : pourquoi le XV de France a-t-il perdu une place au classement mondial ? Lire

Et la Fédération française de rugby lui a rendu hommage. «Il fut un joueur audacieux, de ceux qui ont marqué leur époque en faisant évoluer le jeu et en participant à la construction de l’identité moderne de notre XV de France. Aujourd’hui, nous saluons un homme qui aura marqué son époque, inspiré ses coéquipiers et ouvert la voie à celles et ceux qui ont porté le maillot bleu après lui», a posté l’instance sur les réseaux sociaux.

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