«S’il est coupable, sa carrière s’arrête ici avec moi» : la mise au point de José Mourinho sur son joueur Gianluca Prestianni accusé de racisme

Ce dimanche, José Mourinho a clarifié sa position après avoir été critiqué pour ses commentaires et sa position dans l’affaire de racisme Vinicius-Prestianni.

Il a fait une mise au point. Ce dimanche, José Mourinho, entraîneur du Benfica Lisbonne, a tenu à clarifier sa position sur les accusations de racisme visant son joueur Gianluca Prestianni, suspendu provisoirement par l'UEFA, assurant que si les faits étaient confirmés par l'enquête, l'Argentin ne rejouerait plus sous ses ordres.

«La présomption d'innocence est un droit. Mais je dois mettre beaucoup de ‘si’ avant. (...) En tant que citoyen, je rejette toute forme de préjugé ou d'idiotie. Si, et je répète bien, si, mon joueur n'a pas respecté ces principes, qui sont les miens et ceux du Benfica, sa carrière avec un entraîneur nommé José Mourinho et dans un club comme le Benfica touche à sa fin», a déclaré le Portugais en conférence de presse.

Suspendu provisoirement par l'UEFA après avoir été accusé par le Brésilien Vinicius Junior de l'avoir traité de «singe» au match aller, Prestianni, qui nie, n'a pas disputé le barrage retour de Ligue des champions remporté par les Madrilènes (2-1).

Suspendu également pour le match retour, José Mourinho avait semblé justifier les faits après la rencontre, en estimant que Vinicius Junior n'aurait pas dû provoquer le public par la célébration de son but victorieux à l'aller. Le Brésilien l'a reproduite mercredi en dansant au poteau de corner, en guise de réponse aux propos du coach portugais.