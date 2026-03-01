Tennis : Daniil Medvedev bloqué à Dubaï avant le Masters 1000 d’Indian Wells en raison des frappes de l’Iran

Le Russe Daniil Medvedev, vainqueur samedi du tournoi de Dubaï, est actuellement bloqué aux Emirats arabes unis en raison de la fermeture de l’espace aérien après la riposte iranienne en réponse aux frappes israélo-américaines.

Confiné. Au lendemain de sa victoire au tournoi ATP 500 de Dubaï, après le forfait de son adversaire Tallon Griekspoor, le Russe Daniil Medvedev est toujours aux Emirats arabes unis, bloqué par la fermeture de l’espace aérien à cause des frappes iraniennes en représailles à l’offensive israélo-américaine, qui ont notamment provoqué samedi la mort du Guide suprême iranien, Ali Khamenei.

«La situation est inhabituelle. L’espace aérien est fermé et personne ne sait quand nous pourrons voler à nouveau. On ignore combien de temps cela durera, nous attendons donc de voir comment les choses évoluent dans les prochaines heures et les prochains jours, a-t-il expliqué au media russe Championnat. Pour moi, tout va bien. Bien sûr, j’ai reçu beaucoup de messages d’amis et de connaissances. Tout le monde s’inquiète. Mais je peux vous dire que tout va bien.»

Ce dimanche, des explosions ont été entendues dans plusieurs villes du Golfe, dont Dubaï, où se trouve donc toujours l’actuel 11e joueur mondial qui doit disputer le Masters 1000 d'Indian Wells dans quelques jours.

Dans le même émirat, l’équipe de basket U18 de l’AS Monaco, qui participait à un tournoi de l’Euroligue, est confinée dans un hôtel d’Abou Dhabi depuis samedi.