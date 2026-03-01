Tennis de table : combien les frères Lebrun vont-ils toucher après leur sacre en double au Grand Smash de Singapour ?

Alexis et Félix Lebrun ont été sacrés en double, samedi, au Grand Smash de Singapour en s’imposant en finale contre Lin Shidong et Huang Youzheng en trois sets (11-6, 11-6, 11-7).

Un titre historique pour le tennis de table français. Alexis et Félix Lebrun ont été sacrés en double, samedi, au Grand Smash de Singapour, devenant les premiers Français à s’imposer dans cette catégorie de tournoi qui est l’équivalent d’un Grand Chelem en tennis.

En finale, les deux frangins Montpelliérains, champions d’Europe en titre, ont dominé la paire chinoise composée de Lin Shidong et Huang Youzheng pour s’imposer en trois sets et à peine vingt minutes (11-6, 11-6, 11-7).

Félix Lebrun stoppé en demi-finales en simple

«Ce qui est top, c’est qu’on gagne un titre en Grand Smash et je pense que c’est ça qui peut marquer les esprits. Ça nous montre aussi qu’on est capables, avec le niveau qu'on a eu sur la finale, de battre quasiment toutes les paires quand on joue tous les deux à ce niveau-là», s’est félicité Félix Lebrun.

Et grâce à ce succès, ils vont empocher la somme de 10.000 dollars, soit près de 8.500 euros, contre 5.100 euros pour les malheureux finalistes.

Mais ce n’est pas tout. Ils ont également été récompensés pour leur parcours en simple. Éliminé au second tour par l’Allemand Patrick Franziska, Alexis Lebrun a touché la somme de 5.000 euros.

De son côté, son petit frère a été stoppé aux portes de la finale par le numéro 1 mondial chinois Wang Chuqin, qu’il n’a encore jamais battu sur le circuit.

S’il a remporté la première manche, il a été renversé et s’est incliné en cinq sets (1-4). Il se consolera avec un chèque de près de 21.500 euros pour avoir atteint les demi-finales. Et alors que la dotation totale est de 1,3 million d’euros, le grand vainqueur percevra près de 85.000 euros.