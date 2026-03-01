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«Tu es venu ici en barque» : un nouvel incident raciste en Espagne, un match interrompu

Le défenseur marocain était visiblement touché, au bord des larmes. [Zuma / Icon Sport]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Ce dimanche, le match entre Elche et l’Espanyol Barcelone a été interrompu dimanche après que le Marocain Omar El Hilali s'est plaint d’avoir été insulté par l’Espagnol Rafa Mir.

Un nouvel incident raciste. La rencontre de la 25e journée de Liga entre Elche et l'Espanyol Barcelone (2-2) a été brièvement interrompue dimanche après que le joueur international marocain Omar El Hilali se soit plaint d'avoir été insulté par son adversaire, l'Espagnol Rafa Mir.

L’arbitre du match Iosu Galech Apezteguia a activé le protocole antiracisme à la 80e minute, en croisant les deux bras, après avoir été interpellé par le défenseur de l'Espanyol. 

Selon le rapport d'arbitrage, l'attaquant d'Elche aurait lancé à Omar El Hilali «tu es venu ici en barque» («viniste en patera», en Espagnol).

au bord des larmes

Rafa Mir, par ailleurs toujours mis en examen pour avoir agressé sexuellement à deux reprises une jeune femme rencontrée en discothèque, risque une lourde sanction, même si Galech Apezteguia précise «qu'aucun membre de l'équipe arbitrale» n'a entendu ces insultes.

La rencontre a repris après trois minutes d'interruption, alors que le défenseur marocain de 22 ans, né à L'Hospitalet de Llobregat, près de Barcelone, et également détenteur de la nationalité espagnole, était visiblement touché, au bord des larmes. Sans faire référence directe à ce match, la Liga a réagi sur X en condamnant «tout acte raciste» sur le terrain ou en dehors.

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Malgré les efforts des autorités et plusieurs condamnations en justice, le football espagnol ne parvient toujours pas à éradiquer le racisme dans ses stades et sur les terrains. La star brésilienne du Real Madrid Vinicius Jr, devenu le symbole de la lutte contre les discriminations dans le monde du football, en a été la cible la plus fréquente depuis son arrivée à Madrid en 2018. Récemment, il aurait été insulté par un joueur argentin du Benfica Lisbonne.

RacismeFootballEspagne

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