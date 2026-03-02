Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Basket : le frère de l’international français Jaylen Hoard porté disparu aux Etats-Unis

Jaylen Hoard évolue actuellement au Maccabi Tel-Aviv. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Elijah Hoard, frère de l’international français Jaylen Hoard, est porté disparu depuis vendredi 27 février après que son père l’a déposé à l’aéroport de Chicago.

L’inquiétude est grande. Âgé de 23 ans, le basketteur Elijah Hoard, ancien espoir de l'ASVEL et frère de l'international français Jaylen Hoard, n’a pas été revu depuis le vendredi 27 février lorsque son père, l’ancien joueur professionnel Antwon Hoard, l’a déposé à l’aéroport international O’Hare de Chicago.

Le frère du joueur qui évolue cette saison au Maccabi Tel-Aviv a été déposé par son père mais n’a jamais procédé à l’enregistrement de ses bagages ni embarqué dans l'avion.

D’après les médias américains, la police locale a ouvert une enquête et s’est lancée à sa recherche. Selon les autorités, il pourrait être en état de détresse et aurait besoin de soins médicaux.

Sur le même sujet Basket : le match de Paris à Tel-Aviv en Euroligue reporté en raison du conflit au Moyen-Orient Lire

Jaylen Hoard, présent dimanche lors de la victoire de la France contre la Hongrie en qualifications pour le Mondial 2027, a diffusé un appel à témoins sur ses réseaux sociaux.

BasketSport

À suivre aussi

Finales NBA : nouvelle défaite des Spurs et de Victor Wembanyama dans le deuxième match
NBA : un spectateur entre sur le parquet lors du match San Antonio-New York pour demander un selfie à Victor Wembanyama (vidéo)
Victor Wembanyama et les Spurs affronteront les Knicks en finale NBA.
NBA : le calendrier et les résultats complets de la finale entre les Spurs de San Antonio et les Knicks de New York

Ailleurs sur le web

Dernières actualités