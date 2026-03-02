Basket : le frère de l’international français Jaylen Hoard porté disparu aux Etats-Unis

Elijah Hoard, frère de l’international français Jaylen Hoard, est porté disparu depuis vendredi 27 février après que son père l’a déposé à l’aéroport de Chicago.

L’inquiétude est grande. Âgé de 23 ans, le basketteur Elijah Hoard, ancien espoir de l'ASVEL et frère de l'international français Jaylen Hoard, n’a pas été revu depuis le vendredi 27 février lorsque son père, l’ancien joueur professionnel Antwon Hoard, l’a déposé à l’aéroport international O’Hare de Chicago.

Le frère du joueur qui évolue cette saison au Maccabi Tel-Aviv a été déposé par son père mais n’a jamais procédé à l’enregistrement de ses bagages ni embarqué dans l'avion.

Chicago police are searching for a 23-year-old man who went missing after visiting his father. Elijah Hoard was dropped off at O'Hare airport on Friday, but his family says he never got on his flight to France. https://t.co/5yEcUnGcLc — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) March 2, 2026

D’après les médias américains, la police locale a ouvert une enquête et s’est lancée à sa recherche. Selon les autorités, il pourrait être en état de détresse et aurait besoin de soins médicaux.

Jaylen Hoard, présent dimanche lors de la victoire de la France contre la Hongrie en qualifications pour le Mondial 2027, a diffusé un appel à témoins sur ses réseaux sociaux.