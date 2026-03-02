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Football : la Finalissima entre l'Argentine et l'Espagne, prévue au Qatar, menacée en raison de a situation au Moyen-Orient

Le choc entre Lamine Yamal et Lionel Messi aura-t-il lieu ? [Franck FIFE, Luis ROBAYO / AFP]
Par CNEWS
Publié le

La Finalissima, ce match opposant l’Espagne, championne d’Europe, à l’Argentine, championne d’Amérique du Sud, prévu le 27 mars au Qatar pourrait être annulé.

Un choc en suspens. Le match attendu de la Finalissima entre l'Espagne, qui a remporté le dernier Euro, et l’Argentine, qui a décroché la Copa America, prévu le 27 mars à Doha, est remis en question à la suite de la situation au Moyen-Orient.

Alors que le Qatar fait partie des pays visés par les tirs iraniens en riposte aux bombardements américains et israéliens sur l’Iran samedi dernier, la Fédération de l’émirat a décidé de suspendre les compétitions sur son sol.

L’instance a publié une déclaration concernant «le report de tous les tournois, compétitions et matchs jusqu'à nouvel ordre». Cela concerne les matchs de championnat et s’étend actuellement à tous les événements internationaux de haut niveau prévus sur le territoire, la sécurité des athlètes et des spectateurs devenant la principale préoccupation des autorités du pays hôte.

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Une décision devrait être prise prochainement entre toutes les parties, les deux fédérations, espagnole et argentine, ainsi que les instances et les organisateurs.

FootballArgentineEspagneQatar

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