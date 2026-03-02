Football : la Finalissima entre l'Argentine et l'Espagne, prévue au Qatar, menacée en raison de a situation au Moyen-Orient

La Finalissima, ce match opposant l’Espagne, championne d’Europe, à l’Argentine, championne d’Amérique du Sud, prévu le 27 mars au Qatar pourrait être annulé.

Un choc en suspens. Le match attendu de la Finalissima entre l'Espagne, qui a remporté le dernier Euro, et l’Argentine, qui a décroché la Copa America, prévu le 27 mars à Doha, est remis en question à la suite de la situation au Moyen-Orient.

Alors que le Qatar fait partie des pays visés par les tirs iraniens en riposte aux bombardements américains et israéliens sur l’Iran samedi dernier, la Fédération de l’émirat a décidé de suspendre les compétitions sur son sol.

📄 | Statement from the Qatar Football Association regarding the postponement of all tournaments, competitions, and matches until further notice. pic.twitter.com/NlpBpjMMW3 — Qatar Football Association (@QFA_EN) March 1, 2026

L’instance a publié une déclaration concernant «le report de tous les tournois, compétitions et matchs jusqu'à nouvel ordre». Cela concerne les matchs de championnat et s’étend actuellement à tous les événements internationaux de haut niveau prévus sur le territoire, la sécurité des athlètes et des spectateurs devenant la principale préoccupation des autorités du pays hôte.

Une décision devrait être prise prochainement entre toutes les parties, les deux fédérations, espagnole et argentine, ainsi que les instances et les organisateurs.