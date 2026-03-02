Football : pourquoi Kylian Mbappé, touché au genou, s’est-il rendu à Paris ?

Touché au genou gauche depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé s’est rendu, en début de semaine, à Paris avec le staff médical du Real Madrid pour effectuer des examens qui ont confirmé une entorse du genou.

Il a fait le déplacement jusque dans la capitale française. Touché au genou gauche depuis le mois de décembre, Kylian Mbappé s'est rendu, en début de semaine, à Paris en compagnie du staff médical du Real Madrid. En accord avec le club madrilène, le capitaine de l’équipe de France a fait le voyage pour effectuer «des examens complémentaires» et «faire un point précis sur l’évolution de son genou», a indiqué son entourage dans un communiqué transmis à l’AFP.

Et les examens réalisés par l'ancien joueur de Monaco et du PSG ont confirmé qu'il souffrait d'une entorse du genou. «A la suite des examens réalisés sur notre joueur Kylian Mbappé par des médecins spécialistes français, sous la supervision des services médicaux du Real Madrid, le diagnostic d'entorse du genou gauche est confirmé, ainsi que la pertinence du traitement conservateur actuellement suivi», a fait savoir la formation espagnole dans un communiqué.

Pas d'opération à ce stade

Malgré des douleurs persistantes, il ne devrait pas subir d’opération. «À ce stade, il n’est pas question d'une intervention chirurgicale», a précisé l'entourage du joueur. «Cette démarche a pour objectif d'optimiser son suivi et de préparer une reprise dans les meilleures conditions». Et contrairement aux allégations de certains médias espagnols, «il n’existe aucun désaccord» entre le capitaine des Bleus et le club merengue au sujet de sa blessure, a assuré son entourage.

En revanche, la durée de l’indisponibilité du champion du monde 2018, forfait contre Benfica en barrages retour de la Ligue des champions et pour la réception de Getafe en Liga, n’a pas été précisée. Mais sa présence pour la double confrontation contre Manchester City en 8e de finale de la Ligue des champions (11 mars aller, 17 mars retour) demeure très incertaine.

Tout comme pour le rassemblement de l’équipe de France à la fin du mois. Les Bleus pourraient ainsi être privés de leur capitaine pour les deux matchs amicaux prévus aux Etats-Unis contre le Brésil (26 mars à Boston) puis la Colombie (29 mars à Washington). Mais en cas de forfait, il devrait tout de même accompagner ses coéquipiers lors de cette tournée programmée de l'autre coté de l'Atlantique à deux mois et demi du coup d'envoi de la Coupe du monde 2026.