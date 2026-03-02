Formule 1 : le Grand Prix d’Australie est-il menacé par le conflit au Moyen-Orient ?

Le conflit au Moyen-Orient a des répercussions sur l’organisation du premier Grand Prix de Formule 1 de la saison programmé, ce week-end, en Australie.

La nouvelle saison de Formule 1 va-t-elle pouvoir s’ouvrir en temps et en heure ? Le premier Grand Prix est programmé, ce week-end, en Australie. Et son organisation a été perturbée par le conflit au Moyen-Orient, qui a entraîné de nombreux de réaménagements pour pouvoir se rendre sur place. Notamment en raison des perturbations du trafic aérien avec des dizaines de vols annulés. Près de 1.000 membres du personnel de la F1 ont ainsi été contraints de réorganiser leurs vols, avec environ 500 d’entre eux, venant d’Europe, qui vont être acheminés par trois avions spécialement affrétés.

Les Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie saoudite menacés ?

«Les dernières 48 heures ont nécessité des réorganisations de vols», a indiqué le directeur du Grand Prix d’Australie Travis Auld, qui s’est voulu rassurant sur la tenue de la course. «D’après ce que j’ai compris, tout est désormais réglé, tout le monde sera présent pour la course et les fans ne remarqueront aucune différence», a-t-il assuré. Tous les pilotes et certains membres d’équipes ne sont pourtant pas encore en Australie.

«Il y en a un certain nombre encore au Royaume-Uni et un peu partout en Europe qui doivent encore arriver. Ils ont donc dû trouver un autre moyen, cela a été tout un processus pour eux, et je suis sûr que cela leur a demandé beaucoup de travail», a confié Travis Auld. En revanche, «tout le fret est là», a-t-il indiqué. Les monoplaces sont dans leurs conteneurs sur le circuit, prêtes à être déchargées dans les garages des équipes.

Des interrogations se posent également pour la suite de la saison. Si les Grands Prix de Chine (15 mars), puis du Japon (29 mars) devraient avoir lieu sans souci, la quatrième manche à Bahreïn (12 avril) et la suivante en Arabie saoudite (19 avril) pourraient se retrouver menacées.

«Ces courses n’auront pas lieu avant plusieurs semaines. Comme toujours, nous suivons de près toute situation de ce type et travaillons en étroite collaboration avec les autorités compétentes», a déclaré un porte-parole de la F1. Tout dépendra de l’évolution de la situation géopolitique.