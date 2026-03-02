«L’équipe de France a changé ma vie» : Zinédine Zidane se confie sur son premier match avec les Bleus au stade de France

Pressenti pour devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France, Zinédine Zidane s’est confié ce lundi sur ses liens avec les Bleus.

Il a l’amour de l’équipe de France. Dans une interview accordée pour les 80 ans du journal L’Equipe, Zinédine Zidane, qui est en passe de succéder l’été prochain à Didier Deschamps sur le banc des Bleus après la Coupe du monde, est revenu sur son premier match en sélection au stade de France. Un moment unique.

«C'est l'inauguration du Stade de France. Je me souviens : le 28 janvier 1998. Je me rappelle de tout, a confié l’ancien n°10 tricolore au quotidien sportif. J'aurais pu jouer ce match pendant des heures même s'il faisait un froid terrible. Je me souviens de tout : l'Espagne, en face, qui est invaincue depuis quatre ans, Andoni Zubizarreta, le maillot bleu, moi qui marque ce premier but, le terrain gelé... Mais ce n'est pas grave. On est tellement heureux d'être là. Même si ça faisait mal aux pieds. J'aurais joué sur du carrelage ce jour là ! C'est trop génial. Je joue comme si j'étais dans le quartier avec les copains. J'aimerais que ça ne s'arrête jamais.»

«j'ai compris que ma vie ne serait plus pareille»

Celui qui a été sélectionné en équipe de France pour la première fois en août 1994 a ensuite poursuivi en soulignant que cette Coupe du monde 1998 a tout changé pour lui.

«Tout était beau. C'était aussi le destin. Il y a tellement de choses qui se mélangent aujourd'hui quand on connaît la suite. Ce sont des grands souvenirs qui en appellent d'autres avec les copains. J'en ai encore les frissons... C'est là que l'histoire commence, qu'elle va s'écrire. 1998, ça part de là, a indiqué le double buteur de la tête en finale. Six mois plus tard, on est Champions du monde dans ce stade. Le lendemain du Brésil, j'ai compris que ma vie ne serait plus pareille. C'est sûr : l'équipe de France a changé ma vie.»

Pour rappel, celui qui a remporté à trois reprises la Ligue des champions à la tête du Real Madrid et qui est sans poste depuis 2021 est en pole position pour devenir sélectionneur l’été prochain.