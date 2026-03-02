Nascar : un pilote de l’écurie de Michael Jordan réalise une performance historique

Tyler Reddick, pilote de l’écurie de Michael Jordan, a décroché sa 3e victoire en autant de courses depuis le début de la saison de Nascar. Une performance historique.

Il est entré dans l’histoire du Nascar. Déjà vainqueur lors de la manche d’ouverture à Daytona puis à Atlanta la semaine dernière, Tyler Reddick s’est imposé, dimanche, sur le Circuit des Amériques d’Austin, en résistant à Shane van Gisbergen pendant les 20 derniers tours.

Three tracks. Three wins. Tyler Reddick and 23XI Racing have made NASCAR history.@JamieLittleTV talks with Michael Jordan after an incredible moment for the team. See you in Phoenix, MJ. 😎🏁 pic.twitter.com/1GhqkrKnUQ — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) March 2, 2026

Et avec ce succès au Texas, l’Américain de l’écurie 23XI Racing, codétenue par Michael Jordan, a décroché sa 3e victoire consécutive en autant de courses depuis le début de la saison. Et il est devenu le premier pilote à réaliser cette performance. «C’est formidable d’enchaîner trois victoires et d'entrer dans l’histoire», s’est réjoui Tyler Reddick.

Et elle a rendu particulièrement fier l’ancienne légende du basket, qui n’a pas manqué de féliciter chaleureusement son pilote. Même s’il a préféré modeste, lui qui est propriétaire à parts égales avec Denny Hamlin de cette équipe nommée 23XI Racing en référence son célèbre numéro 23 porté durant sa carrière. «Je n’ai fait que donner l’argent», a confié Michael Jordan au micro de la Fox à l’issue de la course.

«Je suis fier de l’équipe que nous avons constituée. Je pense que Denny a fait un travail incroyable pour bâtir cette équipe. Et je pense que cette équipe a su prendre les rênes et gagner. C'est ça le plus important : gagner», a-t-il ajouté.

Et Michael Jordan a déjà prévu d’être présent, la semaine prochaine, à Phoenix dans l’espoir de voir Tyler Reddick et son équipe décrocher une 4e victoire de rang et marquer encore un peu plus l’histoire du Nascar.