«S'en prendre à moi, c'est ridicule» : le coup de gueule du hockeyeur français Pierre Crinon après sa suspension pour sa bagarre aux JO 2026

Le hockeyeur français Pierre Crinon a exprimé son mécontentement après sa suspension pour sa bagarre lors du match contre le Canada aux JO 2026 de Milan-Cortina.

Une décision qui ne passe toujours pas. Pierre Crinon (30 ans) s’est distingué aux JO 2026 de Milan-Cortina pour avoir été à l’origine d’une bagarre avec le Canadien Tom Wilson lors de la défaite de l’équipe de France de hockey sur glace contre le Canada (2-10). Exclu par les arbitres, qui sont intervenus non sans mal pour séparer les deux joueurs, le Tricolore avait ensuite quitté la glace en provoquant les supporters canadiens. Et cette attitude n’avait été du goût de la Fédération française de hockey sur glace et de son président Pierre-Yves Gerbeau, qui ont décidé de suspendre Pierre Crinon jusqu’à la fin du tournoi olympique.

«J’ai d’autres choses à penser maintenant»

Une sanction pointée du doigt par le joueur de Grenoble. «Ça m’a touché. Pas forcément ce qu’il y a eu sur les réseaux mais le fait que le président prenne ces décisions envers moi. Je prends ça comme une trahison, je trouve ça ridicule. C’est très politique. Peut-être qu’il avait envie de se montrer avant les élections qui arrivent. Tant mieux pour lui si ça marche. S’en prendre à moi comme ça, c’est ridicule», a-t-il déclaré dans une interview accordée au Dauphiné Libéré.

S’il a reconnu ne pas être «blanc comme neige», il regrette certaines décisions à géométrie variable. «Pourquoi on ne s’en prend à pas à Julia Simon qui fait "chut" au public quand elle gagne ? Pourquoi on ne suspend pas le biathlète qui insulte dans les médias ? Ça ne respecte pas les valeurs de l’olympisme non plus», a-t-il souligné, préférant se concentrer sur ses soutiens et se tourner vers l’avenir. «Heureusement que j’ai mes coéquipiers, certaines personnes du staff et ma famille qui me soutiennent. Moi, j’avance. J’ai d’autres choses à penser maintenant et j’ai une fin de saison à jouer avec Grenoble», a-t-il confié.

Pierre Crinon est également revenu sur la bagarre lors d’un match de championnat contre Angers en novembre dernier, qui lui a valu d’être convoqué par la justice. Alors que la procédure avait été classée sans suite, des poursuites ont été engagées à son encontre pour des violences volontaires après avoir frappé au visage le gardien angevin Matthew O’Connor avec un gant renforcé. Et s’il n’a toujours pas reçu cette convocation, il a «un peu de mal à comprendre».

«Contre Angers, oui, je suis peut-être allé trop loin. Après, ça reste un coup de poing dans une bagarre de hockey. Les conséquences pour le joueur, je comprends que ce soit compliqué pour lui. Le fait qu’on m’inflige cette sanction aux JO et qu’on m’affiche comme ça dans la presse, je ne comprends pas. Je pense que c’est allé trop loin. Ça aurait très bien pu se faire en interne par rapport à l’attitude que j’ai eue en sortant de la glace, si c’est ça la vraie raison», a déploré Pierre Crinon, qui sera jugé le 27 mai prochain.