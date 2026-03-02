Tennis de table : Alexis et Félix Lebrun de retour au sommet du classement mondial en double

Vainqueur, ce week-end, du Grand Smash de Singapour en double, Alexis et Félix Lebrun ont gagné deux places pour retrouver la tête au classement mondial.

Ils ont retrouvé leur trône. Alexis et Félix Lebrun ont été sacrés en double, samedi, au Grand Smash de Singapour en dominant en finale la paire chinoise composée de Lin Shidong et Huang Youzheng en trois sets (11-6, 11-6, 11-7). Un titre historique pour le tennis de table français puisqu’ils sont devenus les premiers Tricolores à s’imposer dans cette catégorie de tournoi, qui est l’équivalent d’un Grand Chelem en tennis.

Big shifts up the ranks!📈



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Et grâce à leur performance, ils ont gagné deux places pour retrouver la tête au classement mondial. Une position qu’ils avaient déjà occupée en novembre 2024 après leur titre aux Finales WTT. Ils devancent désormais les Hongkongais Wong Chun Ting et Chan Baldwin ainsi que les Sud-Coréens Lim Jonghoon et An Jaehyun.

En revanche, aucun changement en simple pour les deux frangins montpelliérains. Battu en demi-finale par le numéro 1 mondial et lauréat du tournoi Wang Chuqin, Félix Lebrun pointe toujours au 6e rang de la hiérarchie mondiale. Son frère aîné Alexis, éliminé dès le 2e tour, reste lui à la 14e place. Trois autres tricolores figurent dans le top 25 avec Simon Gauzy (18e), Thibault Poret (23e) et Flavien Coton (25e).

Le top 10 du classement en double

1. Alexis Lebrun / Félix Lebrun (France) : 5.163 points

2. Wong Chun Ting / Chan Baldwin (Hong-Kong) : 4.395 points

3. Lim Jonghoon / An Jaehyun (Corée du Sud) : 3.930 points

4. Lin Shidong / Huang Youzheng (Chine) : 3.550 points

5. Manav Thakkar / Manush Shah (Inde) : 3.040 points

6. Pang Koen / Quek Izaac (Singapour) : 2.300 points

7. Shunsuke Togami / Hiroto Shinozuka (Chine) : 2.145 points

8. Wang Chuqin / Lin Shidong (Chine) : 2.000 points

9. Dang Qiu / Benedikt Duda (Allemagne) : 1.960 points

10. Lin Yun-Ju / Kao Cheng-Jui (Taïwan) : 1.760 points

Le top 10 du classement en simple

1. Wang Chuqin (Chine) : 11.225 points

2. Truls Moregard (Suède) : 6.565 points

3. Lin Shidong (Chine) : 6.105 points

4. Hugo Calderano (Brésil) : 6.080 points

5. Tomokazu Harimoto (Japon) : 5.900 points

6. Félix Lebrun (France) : 4.985 points

7. Lin Yun-Ju (Taïwan) : 4.100 points

8. Sora Matsushima (Japon) : 3.510 points

9. Xiang Peng (Chine) : 2.950 points

10. Jang Woojin (Corée du Sud) : 2.616 points