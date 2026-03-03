Coupe du monde 2026 : guerre en Iran, sécurité au Mexique, prix, barrages… où en est-on à J-100 de l’événement ?

Ce mardi, le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet) sera donné dans 100 jours. L’occasion de faire le point complet avant la grande compétition de football.

L’Iran va-t-elle disputer le Mondial ?

Alors que l’Iran fait face aux bombardements israéliens et américains, qui ont provoqué la mort du guide suprême Ali Khamenei, les instances du football iranien ont évoqué un possible retrait et donc une non participation à la Coupe du monde 2026. «Avec ce qu’il s’est passé aujourd’hui (samedi) et après cette attaque par les États-Unis, il est peu probable que nous puissions envisager la Coupe du monde, mais les responsables sportifs sont ceux qui doivent décider de cela», a déclaré Mehdi Taj, président de la Fédération iranienne de football, à la télévision nationale. L’Iran doit jouer contre la Nouvelle-Zélande (15 juin) et la Belgique (21 juin) à Los Angeles, puis l’Égypte (26 juin) à Seattle. Ce dernier match avait été désigné comme le «match des fiertés» du tournoi, en soutien à la communauté LGBTQIA+. En cas de retrait

Les Etats-Unis sous tension

A 100 jours du Mondial, les Etats-Unis sont sur toutes les lèvres mais pas pour la compétition justement. Entre la guerre des taxes douanières contre le monde entier, le Groenland, ses revirements sur son soutien à l’Ukraine, sa politique d'immigration et les questions autour de l'ICE… Donald Trump et sa politique font débats. Des manifestations pour appeler au boycott de la Coupe du monde ont eu lieu mais les arrestations parfois brutales ont provoqué une vague de protestation, qui ont culminé avec la mort de deux citoyens américains tués par des agents fédéraux et entraîné la fin des raids.

L’inquiétude au Mexique

Il y a quelques jours, le Mexique, troisième pays hôte de la Coupe du monde 2026 avec les Etats-Unis et le Canada, a connu une vague de violence liée à la mort d’El Mencho, l’un des plus gros cartels de la drogue lors d’une opération militaire. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a annoncé qu’une mission de la Fifa se rendra prochainement au pays afin d'évaluer la sécurité. Elle avait assuré qu'il n'y avait «aucun risque» pour les supporters et que «toutes les garanties» de sécurité seraient réunies pour que Guadalajara accueille comme prévu des matchs du Mondial.

Des prix élevés

Alors que la Coupe du monde 2026 était initialement promise comme abordable, le compte n’est pas vraiment bon. Si, selon la Fifa, près de sept millions de billets ont été mis en vente, certains prix de billets étaient assez hauts. Les billets les moins chers sont à 60 dollars (Autriche-Jordanie ou Brésil-Haïti). La majorité est affichée à au moins 200 dollars pour les matches des nations majeures, et à 2.000 dollars pour la finale pour la catégorie la moins chère alors que les meilleures places culminent à 8.680 dollars. La Fifa a réservé un quota de billets à 60 dollars pour les associations de supporters et il existe les plates-formes de revente.

Mais en plus des matchs, il faut ajouter le prix du billet d'avion, de l'hébergement dont les prix flambent aussi, la nourriture, la location d'un véhicule également, plusieurs stades étant à 30 minutes du centre-ville. Selon les chiffres d’Expedia Group, les nouvelles prévisions indiquent que les dépenses des voyageurs dans les villes hôtes nord-américaines, pour l’hébergement, les transports terrestres et la restauration, devraient dépasser 8,1 milliards de dollars entre juin et août 2026, soit une hausse de près de 750 millions de dollars par rapport à la même période l’an dernier.

Des barrages dans quelques jours

Si les nations vont bientôt disputer des premiers matchs amicaux pour préparer le Mondial, du 26 au 31 mars, se dérouleront les barrages européens, sur le format de demi-finales et finale, afin d’avoir quatre pays du Vieux Continent, ainsi que les barrages intercontinentaux (au Mexique) qui va délivrer deux places supplémentaires.

Barrages européens :

Voie A : Pays de Galles - Bosnie-Herzégovine et Italie - Irlande du Nord

Voie B : Ukraine - Suède et Pologne - Albanie

Voie C : Slovaquie - Kosovo et Turquie - Roumanie

Voie D : Tchéquie - République d’Irlande et Danemark - Macédoine du Nord

Barrages intercontinentaux :

Voie 1 : Nouvelle-Calédonie - Jamaïque, puis finale face à la RD Congo

Voie 2 : Bolivie - Suriname, puis finale face à l’Irak