Cyclisme : le prodige Paul Seixas va-t-il participer au Tour de France ?

Le prodige Paul Seixas, qui a marqué les esprits avec sa victoire sur l'Ardèche Classic, espère participer, l’été prochain, au Tour de France (4-26 juillet).

Il est présenté comme le successeur de Bernard Hinault. A seulement 19 ans, Paul Seixas ne cesse d’impressionner à chacune de ses sorties. Comme, samedi dernier, lors de sa victoire éclatante sur les routes de l’Ardèche Classic au terme d’un raid solitaire de plus de 40 kilomètres. Un succès survenu une dizaine de jours après avoir levé les bras pour la première fois de sa carrière professionnelle lors de la 2e étape du Tour d’Algarve, où il a terminé à la 2e place du classement général.

«Faire un Grand Tour en 2026»

Ce début de saison étincelant a confirmé tout son potentiel et pose la question de sa présence au départ du Tour de France à Barcelone l’été prochain (4-26 juillet). Le jeune Lyonnais souhaite participer à la 113e édition de la Grande Boucle, mais la décision appartient à son équipe Decathlon-CMA CGM, qui préfère rester prudente. Et elle sera annoncée après les classiques ardennaises.

Mais «tout est réuni pour», a assuré L’Equipe. D’autant que Paul Seixas ne disputera ni le tour d’Italie, contrairement à sa volonté, ni au Tour d’Espagne, puisqu’il s’alignera sur les Grands Prix de Québec (11 septembre) et Montréal (13 septembre) en préparation des Mondiaux au Canada.

Ce programme laisse de la place à une participation au Tour de France, lui qui avait affirmé en octobre dernier vouloir «faire un Grand Tour en 2026». En attendant, Paul Seixas va retrouver, samedi, Tadej Pogacar et Isaac Del Toro sur les Strade Bianche puis Juan Ayuso sur le Tour du Pays Basque avant de prendre le départ de la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège fin avril. Autant d’occasions pour se mettre en évidence et faire pencher la balance en sa faveur.