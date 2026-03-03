Football américain : un jeune espoir meurt dans un accident de voiture, piégé dans les flammes

Âgé de 23 ans, Dominiq Ponder, quarterback des Colorado Buffaloes (États-Unis), est décédé, ce week-end, dans un accident de la route après avoir été piégé dans les flammes.

Une terrible tragédie. Âgé de 23 ans, Dominiq Ponder a perdu la vie, ce week-end, dans un dramatique accident de la route. Le jeune quarterback des Colorado Buffaloes, l’équipe de football américain de l’Université du Colorado, a perdu le contrôle de sa voiture dans un virage, heurtant la glissière de sécurité et un poteau électrique, avant de dévaler un talus et de prendre de feu, selon NBC. Le jeune homme s’est retrouvé piégé à l’intérieur de son véhicule et n’a pu échapper aux flammes. Son décès a été constaté sur place à l’arrivée des secours.

God please comfort the Ponder family, friends & Loved ones. Dom was one of my favorites! He was Loved, Respected & a Born Leader. Let’s pray for all that knew him & had the opportunity to be in his presence. Lord you’re receiving a good 1. Comfort us Lord Comfort us. #CoachPrimepic.twitter.com/2R7BAVyZ8u — COACH PRIME (@DeionSanders) March 1, 2026

Selon les premières constations de la police, un excès de vitesse serait à l’origine de cet accident mortel. Et la disparition de Dominiq Ponder a plongé sa formation dans une profonde tristesse. «Toute la famille des sports de l’Université du Colorado est profondément attristée par le décès tragique de Dominiq Ponder. Il incarnait les valeurs de passion, d’enthousiasme, de leadership, de ténacité et d’intelligence que ses coéquipiers et ses entraîneurs admiraient. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses coéquipiers en ces moments difficiles», a indiqué, dans un communiqué, le directeur sportif de l’université.

Son entraîneur lui a également rendu un vibrant hommage. «Dom était l’un de mes préférés. Il était aimé, respecté et un leader né. Prions pour tous ceux qui l'ont connu et ont eu la chance d'être en sa présence. Seigneur, tu reçois une perle rare», a écrit Deion Sanders sur son compte X.