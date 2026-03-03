Football : en Angleterre, un entraîneur interdit à son joueur de faire de la musculation à cause de «sa génétique»

Adama Traoré, le footballeur espagnol au physique très musclé, a été interdit de soulever des poids en salle de musculation par son entraîneur à West Ham (Angleterre).

Une interdiction très originale. Alors qu’il possède un physique très musclé, Adama Traoré n’a désormais plus le droit de se rendre à la salle de sport pour pratiquer la musculation. Son entraîneur dans le club de football anglais de West Ham Nuno Espirito Santo lui a demandé.

«Sa génétique est comme ça depuis quelque temps maintenant et il devrait éviter la salle. Je lui ai dit de ne pas aller à la salle de sport. C'est une des choses qu'il a besoin de comprendre. Il transporte assez de poids comme ça», a confié le technicien portugais en conférence de presse.

optimiser sa performance

Cette décision doit permettre à l’international espagnol à optimiser la performance du joueur tout en préservant sa condition physique naturelle.

«Il fera du travail de prévention, mais il n’y sera pas pour soulever des poids. Par exemple, Airidas Golambeckis, notre jeune défenseur de 18 ans, passe des heures à la salle pour prendre du muscle. Nous avons besoin de lui faire prendre du poids, pas de Traoré», a ajouté l’entraîneur qu’i l’avait déjà dirigé à Wolverhampton entre 2018 et 2021.

Arrivé lors du mercato hivernal en provenance de Fulham et désormais sous contrat jusqu’en juin 2027, l’ailier espagnol de 30 ans possède une musculature très développée.