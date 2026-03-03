Football : la Finalissima Argentine-Espagne va-t-elle finalement se disputer à Paris ?

La Finalissima entre l’Argentine et l’Espagne, prévue le 27 mars au Qatar, pourrait finalement être délocalisée en raison du contexte géopolitique au Moyen-Orient.

Lamine Yamal contre Lionel Messi à Paris ? Alors que le stade de Lusail, au Qatar, doit accueillir le 27 mars la «Finalissima», opposant le vainqueur du dernier Euro de football, l’Espagne, et le vainqueur de la Copa América en Amérique du Sud, l’Argentine, la situation géopolitique au Moyen-Orient menace l’évènement.

Alors que le temps commence à presser, les instances concernées sont en train de tout faire pour trouver une solution. Ainsi, une délocalisation est de plus en plus envisagée.

le Stade de France ou le Parc des Princes ?

Selon le média RNE Deportes, plusieurs villes sont envisagées pour accueillir le choc : Londres, Madrid, Rome, Miami et Paris. Reste à savoir si ce serait le Stade de France ou le Parc des Princes.

«Nous savons que des discussions sont en cours, que des négociations ont lieu, a confirmé Luis De la Fuente, le sélectionneur de la Roja auprès de RNE Deportes. La solution serait, selon moi, de chercher un autre lieu tant qu’il n’est pas possible de jouer là-bas (au Qatar). Si cela s’avère envisageable.»

Dans un communiqué, la Qatar Football Association avait annoncé la suspension «jusqu’à nouvel ordre» de toutes les compétitions se déroulant sur son sol, sans évoquer ce match entre l’Argentine et l’Espagne. «De nouvelles dates pour le retour des compétitions seront annoncées en temps voulu», était-il indiqué.