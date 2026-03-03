Football : un entraîneur viré après une victoire 8-0 au Brésil

Le club brésilien de Flamengo a limogé son entraîneur après une très large victoire en demi-finale retour du championnat Carioca (8-0).

Un renvoi très étonnant. Déjà vainqueur à l’aller (3-0), Flamengo s’est hissé en finale du championnat Carioca - compétition réunissant tous les clubs de Rio de Janeiro - après sa très large victoire en demi-finale retour contre Madureira (8-0). Mais cette qualification et ce succès sans appel n’ont pas suffi à Filipe Luis pour sauver sa peau. Menacé avant la rencontre, l’ancien défenseur a été viré par le club brésilien, apprenant la mauvaise nouvelle de la bouche de son directeur sportif José Boto à l’issue de la conférence de presse d’après-match.

Leonardo Jardim pour lui succéder ?

«À compter de ce mardi, Filipe Luis ne dirigera plus l’équipe professionnelle», a annoncé Flamengo, dans un communiqué publié sur son site internet, tout en prenant soin de remercier l’ancien international brésilien pour «tout ce qu’il a accompli et partagé au cours de cette aventure». Nommé à la tête de la formation brésilienne en septembre 2024, Filipe Luis a remporté cinq trophées avec la Copa Libertadores, le championnat du Brésil, la Coupe et la Supercoupe du Brésil, ainsi que le championnat Carioca.

Il n’est pas passé loin de conquérir un 6e titre en décembre dernier. Mais Flamengo s’est incliné lors de la séance de tirs au but contre le PSG en finale de la Coupe Intercontinentale au Qatar (1-1, 2 tab 1). Et son équipe a également mal commencé l’année 2026 avec une défaite contre les Corinthians lors de la Supercoupe du Brésil (2-0) et un revers face à l’équipe argentine de Lanus lors de la Recopa Sudamericana (3-2). Le début de saison en championnat a lui aussi été poussif. Le club pointe à la 11e place avec quatre points engrangés en trois matchs.

Pour lui succéder, le nom de l’entraîneur portugais Leonardo Jardim revient avec insistance. Et l’ancien coach de l’AS Monaco pourrait être sur le banc de Flamengo pour la finale du championnat Carioca, dimanche, face à Fluminense.