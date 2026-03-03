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«J’ai envie d’avoir un impact sur le basket français» : Victor Wembanyama devient actionnaire minoritaire de son club formateur

Victor Wembanyama a joué à Nanterre de 2014 à 2023. [Jerome Miron-Imagn Images/Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce mardi, la star NBA Victor Wembanyama a annoncé qu’il devenait actionnaire minoritaire du club de basket de Nanterre.

Il n’a pas oublié d’où il venait. Le joueur des San Antonio Spurs Victor Wembanyama va devenir actionnaire minoritaire de Nanterre 92, son club formateur, comme l’ont annoncé les deux parties ce mardi dans les colonnes de L’Equipe.

«Avant tout, je suis né en France, j'y ai grandi. J'ai envie d'avoir un impact sur le basket français, et à Nanterre, parce que c'est là que je me sens chez moi, tout simplement», a expliqué de son côté la star NBA.

«C'est officiel ! @Nanterre92 est fier d'annoncer l'entrée de @wemby à son capital en qualité d'actionnaire», a posté le club sur X ce mardi.

Frédéric Donnadieu, le président de la JSF qui a été l’entraîneur du n°1 de la Draft 2023, a confié sa joie de cette officialisation dans les colonnes du quotidien sportif : «Pour moi, si quelqu'un devait un jour devenir actionnaire du club, il était évident que Victor devait être le premier. Et voir qu'une personne comme lui, alors que personne ne vit ce qu'il vit, se souvient d'où il vient, et s'engage aussi tôt, aussi naturellement, est émouvant.»

Sur le même sujet NBA : le sublime dunk réalisé par Victor Wembanyama lors de New York-San Antonio (vidéo) Lire

«Je veux grandir avec Nanterre, faire grandir le club, a souligné ‘Wemby’, qui a évolué sous les couleurs vertes de 2014 à 2021. Mon amour et mon implication pour le club n'ont rien de nouveau. Ce qui est nouveau, ce sont les moyens, les connexions, les leviers.»

Victor WembanyamaBasketSport

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