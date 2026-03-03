OM-Toulouse, quart de finale de Coupe de France : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'OM reçoit Toulouse, ce mercredi 4 mars, lors des quarts de finale de la Coupe de France. Voici comment suivre cette rencontre.

Confirmer dans une autre compétition. Après sa victoire dimanche en championnat face à Lyon (3-2) pour le deuxième match de Habib Beye sur le banc de touche, l'OM enchaîne ce mercredi avec la réception de Toulouse en quarts de finale de Coupe de France.

Les Olympiens, éliminés de la Ligue des champions et quatrièmes de Ligue 1, courent après un titre depuis 15 ans. Cette Coupe de France représente une belle opportunité afin de terminer une saison qui a pris une nouvelle tournure après la démission de Roberto de Zerbi, il y a quelques semaines, suivi de celle de Pablo Longoria, le président.

Mais si le PSG est éliminé et que le chemin semble ouvert pour les Marseillais, Habib Beye ne s’enflamme pas du tout. «Il y a de très grosses équipes encore en Coupe de France. Je ne vois pas le parcours de l'OM en fonction de ce que le PSG a fait, a-t-il souligné en conférence de presse mardi. Il est important qu'on fixe des objectifs très élevés pour créer une émulation. À nous d'être très motivés pour atteindre cet objectif-là. Si on veut faire une saison parfaite, il nous reste encore 13 matchs.»

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