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Tennis : deux joueurs quittent le court précipitamment après des explosions aux Émirats arabes unis (vidéo)

Les joueurs ont été suivis par l’arbitre de la rencontre et les ramasseurs de balles. Les joueurs ont été suivis par l’arbitre de la rencontre et les ramasseurs de balles. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Deux joueurs, participant au Challenger de Fujaïrah aux Émirats arabes unis, ont quitté précipitamment le court en raison d’explosions entendues à proximité du tournoi.

Ils ont rapidement pris la fuite. Malgré le contexte géopolitique et un climat plus que brûlant en raison du conflit au Moyen-Orient, le Challenger de Fujaïrah (Émirats Arabes unis), ville située à 120 kilomètres de Dubaï, a été maintenu par les organisateurs. Mais le 2e tour des qualifications a été perturbé, ce mardi matin, avec l’interruption de plusieurs rencontres.

Le Japonais Hayato Matsuoka et le Biélorusse Daniil Ostapenkov ont même précipitamment quitté le court en plein match, suivis par l’arbitre de la rencontre et les ramasseurs de balles, pour se mettre en sécurité. Pris de panique, Hayato Matsuoka n’a même pas pris la peine de prendre ses affaires au contraire de son adversaire, qui est reparti avec son sac sur le dos.

Alors qu’ils venaient d’entamer le 3e set, des explosions auraient été entendues à proximité du lieu du tournoi. Des installations pétrolières, situées à une quinzaine de kilomètres du site du tournoi, ont en effet été le théâtre d’un incendie provoqué par la chute de débris de drones, qui ont été interceptés par les défenses antiaériennes, a rapporté l’AFP.

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Face à cette situation, tous les joueurs et les membres du tournoi ont été conduits «en lieu sûr». Et alors que seulement deux matchs ont pu s’achever sur les quinze rencontres au programme ce mardi, le jeu n’a pas repris «par mesure de précaution», laissant planer le doute sur la tenue du tournoi. En attendant qu’une décision soit prise, l’ATP continue de «surveiller de près la situation». 

TennisSportEmirats arabes unisExplosions

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