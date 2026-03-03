Ultra-Trail : le Français Mathieu Blanchard remporte la Lapland Arctic Ultra après près de 38 heures dans la neige

En Laponie ce mardi, le Français Mathieu Blanchard a remporté la Lapland Arctic Ultra, après près de 38 heures de course dans la neige et sans dormir.

Une nouvelle performance exceptionnelle. L’ultra-traileur français Mathieu Blanchard s’est imposé ce mardi matin lors de la Lapland Arctic Ultra, une course de 185 km avec environ 2.000 m de dénivelé positif en Laponie suédoise.

Le natif de Cavaillon, qui n’a pris que quinze minutes de pause par choix personnel durant la course, n’aura mis que 37 heures et 57 minutes pour venir à bout de l’épreuve.

Après la course, le sportif de 38 ans a posté un long message sur Instagram avec l’envie de souligner la difficulté et pourquoi il avait réalisé cette compétition. «Je viens de terminer la Lapland Arctic Ultra, 185 km et 2.000 m de dénivelé positif, après environ 38 heures d’effort, a-t-il écrit. Les conditions n’étaient pas les plus rudes que j’aie connues, mais ce type d’engagement ne se sous-estime jamais : nous avons tout de même affronté −20 °C la première nuit, et le dénivelé ainsi que la neige molle par endroits ont rendu la progression particulièrement compliquée. Cette étape supplémentaire dans mon projet grand froid m’a permis de valider plusieurs éléments matériels et des choix stratégiques liés à la survie par grand froid.»

Ce succès intervient à peine trois semaines après l’abandon de l’aventurier lors de la 3e boucle la Barkley marathon, événement unique par sa difficulté que personne n’était parvenu à terminer cette année.

Mathieu Blanchard va tenter prochainement l’Iditarod Trail Invitational, l’ultra-marathon d’hiver le plus long au monde en 2027 avec 1.600 km au menu, au cœur de l’Alaska.