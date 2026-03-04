Basket : le frère de l'international tricolore Jaylen Hoard retrouvé sain et sauf après sa mystérieuse disparition aux Etats-Unis

Disparu depuis la fin de la semaine dernière, après avoir été déposé à l’aéroport de Chicago, Elijah Hoard, frère de l’international tricolore Jaylen Hoard, a été retrouvé, mardi, sain et sauf.

Un énorme soulagement. Après plusieurs jours d’inquiétude, Elijah Hoard (23 ans) a été retrouvé sain et sauf et a pu faire son retour auprès de sa famille, a annoncé, mardi soir, la police de Chicago. Sans donner davantage de détails sur les circonstances de ses retrouvailles. Sa sœur, qui avait donné l’alerte sur sa disparition, a également partagé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux.

Elijah has been found safe!

Thank you to everyone who shared the information. You all played a part in this. 🙏🏼🙏🏼 https://t.co/IPeXRCubkc — Wemby (@wemby) March 4, 2026

«Nous sommes extrêmement soulagés. Du plus profond de nos cœurs, merci à tous ceux qui ont diffusé l'information à travers le monde, ceux qui ont pris des nouvelles et nous ont supportés durant cette période difficile. (...) Votre soutien nous a vraiment porté ces derniers jours. Nous remercions aussi sincèrement la police de Chicago et le consulat français à Chicago pour leur attention et leur aide», a écrit Anaïa Hoard sur son compte Instagram.

Très proche de la famille d’Elijah Hoard, Victor Wembanyama, qui avait relayé l’avis de recherche, a également partagé son soulagement. «Je suis tellement heureux, nous sommes proches depuis longtemps, sa famille et la mienne. C'était la première fois que j'étais dans ce cas pour une personne proche, je suis vraiment, vraiment soulagé», a déclaré le basketteur français après la victoire des Spurs à Philadelphie (131-91). «Elijah a été retrouvé sauf. Merci à tous ceux qui ont partagé l'information. Vous avez tous contribué à ça», a-t-il également posté sur son compte X.

Frère de l’international tricolore Jaylen Hoard, Elijah Hoard, lui-même ancien pensionnaire du centre de formation de l’Asvel entre 2017 et 2020, avait passé une dizaine de jours dans l'Illinois pour rendre visite à son père Antown Hoard, également ancien joueur professionnel. En fin de semaine dernière, ce dernier avait déposé son fils devant le terminal de l’aéroport international O’Hare de Chicago, mais Elijah Hoard, réticent à l’idée de rentrer en France, n’avait jamais embarqué dans l’avion, ni même enregistré ses bagages.

«Il n’a jamais pris son vol, ses bagages n’ont pas été enregistrés et il ne s’est jamais enregistré. On suppose donc qu'il pourrait errer dans l'aéroport. Mais encore une fois, c’est la dernière fois qu’on l’a vu», a déclaré son père dans la presse américaine. «Tout semblait normal pendant les huit premiers jours, mais ces deux derniers jours, son humeur a complètement changé. Il était catégorique : il ne voulait pas rentrer chez lui», avait-il ajouté.

Mais tout s’est finalement bien terminé même si plusieurs zones d’ombres entourent sa mystérieuse disparition. D'autant qu'il a dû être hospitalisé en urgence et opéré des jambes après avoir passé plusieurs jours dans le froid. «Elijah a dû subir une opération d'urgence pour sauver ses jambes», a confié, au Parisien, un proche du jeune homme de 23 ans, précisant qu'«il est resté trop longtemps dehors dans le froid en marchand». «L'opération était nécessaire pour relâcher la pression. On l'a retrouvé à temps», a ajouté ce proche.