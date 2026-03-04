Coupe de France : l'OM éliminé par Toulouse aux tirs au but en quarts de finale

L'OM a été éliminé par Toulouse ce mercredi soir après une intense séance de tirs au but (2-2, 3-4 TAB). Le TFC est qualifié pour les demi-finales.

La rechute pour l’OM. Trois jours après son succès en championnat contre Lyon (3-2), le club olympien a été éliminé par Toulouse mercredi en quart de finale de la Coupe de France après les tirs au but au Stade Vélodrome (2-2; 4 tab à 3).

Dans le temps réglementaire, Marseille avait ouvert le score sur penalty par Mason Greenwood dès la 2e minute, mais Toulouse a égalisé par Yann Gboho à la 13e minute. Igor Paixao a ensuite redonné l'avantage à l'OM (56e). Charlie Cresswell a finalement ramené le TFC à 2-2 à la 60e minute.

2 - Habib Beye est le premier entraîneur à être éliminé avec 2 clubs de Ligue 1 différents sur une même édition de la Coupe de France sur l’après-guerre (Rennes en 8e, Marseille en 1/4). Accroc. #OMTFCpic.twitter.com/RSdvCTC3ks — OptaJean (@OptaJean) March 4, 2026

Mais les Marseillais Leonardo Balerdi et Ethan Nwaneri ont raté leurs tentatives, comme le Toulousain Cristian Casseres.

Une nouvelle désillusion pour les Phocéens. Depuis 2016 et la reprise du club par Frank McCourt, l'OM n'a jamais dépassé le stade des quarts de finale en Coupe. Les Toulousains, eux, l'ont gagnée une fois, en 2023.

Sans surprise, la soirée s'est finie par la colère des supporters, par des sifflets et même par quelques fumigènes lancés sur la pelouse depuis le Virage Nord.