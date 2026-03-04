Cyclisme : commotion cérébrale, poumon perforé, côtes cassées… Un coureur belge retrouvé dans un fossé après une lourde chute

Le cycliste belge Leander Van Hautegem a été retrouvé sérieusement blessé dans un fossé par un garde forestier après une lourde chute à l’entraînement.

Il a été découvert sérieusement touché. Deux jours après avoir participé à Kuurne-Bruxelles-Kuurne, qu’il a terminé à la 95e place, Leander Van Hautegem (22 ans) a été victime d’une lourde chute, mardi, à l’entraînement. Alors qu’il roulait sur son vélo de gravel, il est tombé avant d’être retrouvé dans un fossé de la forêt de Koppenberg (Belgique) par un garde forestier, a rapporté Sporza.

Ce dernier a appelé les secours, qui ont transporté le coureur belge à l’hôpital universitaire de Gand. Si les raisons de sa chute n'ont pas été communiquées, le cycliste de l’équipe Flanders-Baloise souffre de plusieurs blessures. «Le malheureux coureur originaire de Kluisbergen souffre d’une commotion cérébrale grave, d’un pneumothorax et de deux côtes cassées», a indiqué sa formation dans un communiqué.

La durée de l’indisponibilité de Leander Van Hautegem, 4e du Tour d’Alsace en 2024, n’a pas été précisée, mais il devrait être forfait pour la suite des classiques, son équipe ayant notamment reçu des invitations pour le Tour de Flandres (4 avril) et Paris-Roubaix (12 avril).