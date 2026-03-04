Football : Benjamin Mendy, Wissam Ben Yedder… Avant Achraf Hakimi, comment les clubs ont-ils géré les accusations de viol ?

Alors que le joueur du PSG Achraf Hakimi est accusé de viol, d’autres footballeurs avant lui l’ont été également. Comment les cas ont-ils été gérés par les clubs ?

Wissam Ben Yedder

Wissam Ben Yedder, international français, et son frère Sabri sont tous deux visés par des accusations de viol et d'agression sexuelle en 2023, après avoir rencontré deux femmes lors d'une soirée. Mis en examen en août de la même année, celui passé par Toulouse était resté le capitaine de Monaco, avec lequel il avait continué à jouer toute la saison.

Ben Yedder a finalement quitté le club monégasque à la fin de la saison 2023/2024 et, après des passages en Iran et en Turquie, évolue aujourd'hui au Wydad Athletic Club au Maroc. Il a, entre temps, été condamné en novembre 2024 pour agression sexuelle dans une autre affaire. Son renvoi en procès pour viol, décidé en première instance, a été annulé en février 2026 en appel.

Thomas Partey

En juillet 2025, le footballeur ghanéen Thomas Partey a été inculpé en Angleterre pour des viols sur deux femmes et pour une agression sexuelle sur une troisième, des faits qui se seraient produits entre 2021 et 2022 et que le joueur nie.

Partey venait alors d'achever son contrat avec Arsenal, qu'il avait rejoint en 2020. Les Gunners n'ayant pas renouvelé son contrat, Thomas Partey, sans club, a rejoint finalement Villarreal, qui déclare «respecter le principe fondamental de la présomption d'innocence».

En février 2026, Partey a fait l'objet de nouvelles accusations de viols provenant d'une quatrième femme. Le milieu de terrain, qui a joué 23 rencontres pour Villarreal cette saison, doit comparaître le 2 septembre prochain devant une cour criminelle à Londres pour répondre des premières accusations.

Mason Greenwood

En janvier 2022, l'attaquant anglais Mason Greenwood, qui évoluait alors à Manchester United et est considéré comme un grand espoir du football anglais, est accusé de viol et d'agression sur sa compagne.

Immédiatement suspendu par son club, puis placé un temps en détention provisoire, Greenwood n'a plus porté le maillot de United, malgré l'abandon des charges en février 2023.

D'abord prêté à Getafe en Liga pour la saison 2023/2024, Greenwood a rejoint l'Olympique de Marseille en 2024.

Benjamin Mendy

Le défenseur français, champion du monde en 2018, a été accusé en 2021 de viol et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes, sept au total. Manchester City l'a immédiatement suspendu. Finalement acquitté à l'issue de deux procès, Benjamin Mendy a quitté le club en juin 2023, pour rejoindre Lorient.

En novembre 2024, il a obtenu devant la justice la majeure partie des 11,5 millions de livres (13,2 millions d'euros) d'arriérés de salaire réclamés à son ancien club, qui a arrêté de le payer entre sa mise en accusation et son placement en détention provisoire, en août 2021, et la fin de son contrat, en juin 2023.

Dani Alves

En janvier 2023, l'ancien latéral du PSG et de Barcelone Dani Alves a lui aussi été accusé de viol par une femme en Espagne, et mis en détention provisoire. Dans la foulée, le club des Pumas, en première division mexicaine, a mis fin au contrat de l'ancien international brésilien (126 sélections), qui avait rejoint le club de Mexico en début de saison.

Condamné en première instance à quatre ans et demi de prison par un tribunal de Barcelone en février 2024 après 13 mois de détention provisoire, il a vu sa condamnation annulée en appel en mars 2025. Le parquet espagnol a fait appel devant la Cour Suprême de cette annulation. Dani Alves n'a plus refoulé les terrains depuis.