Harry Maguire : le défenseur de Manchester United condamné à 15 mois de prison avec sursis pour une bagarre en Grèce en 2020

Accusé d’agression, de résistance à l’arrestation et de tentative de corruption, le défenseur de Manchester United Harry Maguire a été jugé en son absence par la justice grecque ce mercredi dans le cadre de son procès en appel. Il a été condamné à quinze mois de prison avec sursis.

Il est déterminé à blanchir son nom devant les autorités judiciaires. Condamné en première instance, en 2020, à vingt-et-un mois de prison avec sursis, le défenseur de Manchester United Harry Maguire a été jugé en appel, ce mercredi 4 mars, par la justice grecque dans le cadre de son procès pour «agression», «résistance à l’arrestation» et «tentative de corruption».

Le footballeur, reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, a finalement été condamné à quinze mois de prison avec sursis, ont appris nos confrères britanniques de Sky Sports. Néanmoins, son conseil a annoncé qu’il allait faire appel, cette fois-ci devant la Cour suprême grecque.

Les faits reprochés au footballeur sont survenus en août 2020. A l’époque, Harry Maguire avait été arrêté à Mykonos, en Grèce, après une bagarre impliquant son frère et un ami à l’extérieur d’un bar.

Selon la police, les trois Britanniques «ont résisté avec acharnement, poussant et frappant trois officiers». Par conséquent, Harry Maguire avait passé deux nuits en détention avant d’être libéré. Malgré les propositions de règlement à l’amiable, Harry Maguire a toujours clamé son innocence. Finalement, un autre procès devrait avoir lieu si l'appel du conseil du footballeur est confirmé.