Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Harry Maguire : le défenseur de Manchester United condamné à 15 mois de prison avec sursis pour une bagarre en Grèce en 2020

Harry Maguire avait passé deux nuits en détention avant d’être libéré. [SUSA / Icon Sport]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Accusé d’agression, de résistance à l’arrestation et de tentative de corruption, le défenseur de Manchester United Harry Maguire a été jugé en son absence par la justice grecque ce mercredi dans le cadre de son procès en appel. Il a été condamné à quinze mois de prison avec sursis. 

Il est déterminé à blanchir son nom devant les autorités judiciaires. Condamné en première instance, en 2020, à vingt-et-un mois de prison avec sursis, le défenseur de Manchester United Harry Maguire a été jugé en appel, ce mercredi 4 mars, par la justice grecque dans le cadre de son procès pour «agression», «résistance à l’arrestation» et «tentative de corruption». 

Le footballeur, reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, a finalement été condamné à quinze mois de prison avec sursis, ont appris nos confrères britanniques de Sky Sports. Néanmoins, son conseil a annoncé qu’il allait faire appel, cette fois-ci devant la Cour suprême grecque. 

Les faits reprochés au footballeur sont survenus en août 2020. A l’époque, Harry Maguire avait été arrêté à Mykonos, en Grèce, après une bagarre impliquant son frère et un ami à l’extérieur d’un bar. 

Sur le même sujet Football : Benjamin Mendy, Wissam Ben Yedder… Avant Achraf Hakimi, comment les clubs ont-ils géré les accusations de viol ? Lire

Selon la police, les trois Britanniques «ont résisté avec acharnement, poussant et frappant trois officiers». Par conséquent, Harry Maguire avait passé deux nuits en détention avant d’être libéré. Malgré les propositions de règlement à l’amiable, Harry Maguire a toujours clamé son innocence. Finalement, un autre procès devrait avoir lieu si l'appel du conseil du footballeur est confirmé. 

Manchester UnitedSportsFaits diversFootballPremier League

À suivre aussi

Football : un légendaire entraîneur de Manchester United hospitalisé après s’être senti mal en plein match contre Liverpool
Football : un ancien joueur de Manchester United va à nouveau être père un an après sa mort
Lisandro Martinez a été expulsé pour avoir tiré les cheveux de Dominic Calvert-Lewin.
Football : un joueur de Manchester United expulsé pour avoir tiré les cheveux d’un adversaire (vidéo)

Ailleurs sur le web

Dernières actualités