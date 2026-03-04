«Ils m’ont envoyé une photo d’une arme à feu» : une joueuse de tennis victime de menaces de mort à Indian Wells

La joueuse de tennis italienne Lucrezia Stefanini, 138e mondiale, a reçu des menaces de mort avant son match du 1er tour des qualifications d’Indian Wells.

Encore un triste exemple du fléau qui touche le monde du sport, et du tennis en particulier. Comme de nombreux joueurs et joueuses avant elle, Lucrezia Stefanini (27 ans) a été victime de cyberharcèlement en marge de qualifications du WTA 1000 d’Indian Wells.

Avant sa rencontre du 1er tour, l’Italienne, 138e mondiale, a reçu des menaces de mort sur WhatsApp, et donc directement sur son numéro de téléphone personnel, et non sur les réseaux sociaux.

Ces menaces, émanant possiblement de parieurs, visaient aussi bien l’ancienne 99e joueuse mondiale que les membres de sa famille. «Avant le match, j’ai reçu un message WhatsApp me menaçant si je ne perdais pas le match. Ils m’ont menacée, moi et ma famille. Ils m’ont envoyé la photo d’une arme à feu, et ils ont même écrit les noms de mes parents et mon lieu de naissance. C’est très grave», a-t-elle révélé dans une vidéo postée sur son compte Instagram.

«Je fais cette vidéo et je partage cette histoire parce que je trouve inadmissible de me mettre cette pression avant un match et de me faire me sentir en danger», a ajouté Lucrezia Stefanini, qui a alerté la WTA. Et l’instance a mis en place un dispositif de sécurité renforcé autour d’elle et des joueuses. «Tout le monde a été adorable. La WTA m’a fait ramener ma voiture après mon match et a été très attentive à mes besoins. Tout le tournoi s’est mobilisé pour assurer ma sécurité», a assuré l’Italienne, qui a tenu malgré tout à jouer son match.

«Je me suis battue jusqu’au bout pour gagner mon match car je ne peux pas me permettre d’être intimidée ou influencée par mon travail. Je pense que c’est un métier, mais c’est aussi un plaisir, une expérience enrichissante, c’est notre passion, et je n’arrive pas à croire que ce sport en soit arrivé là», a-t-elle déclaré. Et Lucrezia Stefanini a finalement été éliminée en trois sets par Victoria Jimenez Kasintseva (6-4, 4-6, 4-6).