«Je m’en fiche complètement» : Donald Trump se moque d’un éventuel forfait de l’Iran à la Coupe du monde 2026

Le président des Etats-Unis Donald Trump s’est montré insensible à un éventuel forfait de l’Iran à la Coupe du monde 2026 en raison de la situation géopolitique.

Sa présence est de plus en plus incertaine. Un éventuel forfait de l’équipe d’Iran pour la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), organisée aux Etats-Unis, mais aussi au Canada et au Mexique, prend chaque jour un peu plus d’ampleur en raison du contexte géopolitique. Son retrait pourrait même être annoncé prochainement.

«Ils sont à bout de forces»

Mais la participation ou non de la «Team Melli» au Mondial de football ne préoccupe pas du tout Donald Trump. Bien au contraire. «Je m’en fiche complètement», a lâché le président américain suivant des propos rapportés par le média américain Politico. «Je pense que l’Iran est un pays très affaibli. Ils sont à bout de forces», a-t-il ajouté, replaçant le sujet sur la situation actuelle.

Quelques heures après le début de la guerre contre l’Iran menée par les Etats-Unis et Israël, provoquant notamment la mort du guide suprême Ali Khamenei, le président de la Fédération iranienne de football avait évoqué un forfait. «Vu ce qui s’est passé aujourd’hui (samedi, ndlr) et cette attaque des États-Unis, il est peu probable que nous puissions envisager sereinement la Coupe du monde», avait déclaré Mehdi Taj à la télévision d’État iranienne. «Mais ce sont les responsables sportifs qui doivent en décider», avait-il précisé.

Et alors qu’une réunion de planification de la Fifa s’est tenue en début de semaine à Atlanta pour les nations participantes, l’Iran était le seul pays absent, renforçant les doutes sur sa présence aux Etats-Unis, où il doit disputer ses trois matchs de la phase de groupes. Placée dans le groupe G, la sélection iranienne doit en effet affronter la Nouvelle-Zélande (15 juin) puis la Belgique (21 juin) à Los Angeles, et l’Égypte (26 juin) à Seattle.

En cas de forfait, l’Iran pourrait être remplacé par l’Irak, en fonction de son résultat lors du barrage intercontinental fin mars au Mexique, ou les Émirats arabes unis, finalistes malheureux de la zone Asie.