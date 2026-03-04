Jeux paralympiques 2026 : voici les pays qui vont boycotter la cérémonie d’ouverture

Neuf pays vont boycotter la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques 2026 de Milan-Cortina, programmée ce vendredi à Gérone, pour protester contre la participation des athlètes russes et biélorusses sous leur drapeau respectif.

Un geste de solidarité envers l’Ukraine. A deux jours du début des Jeux paralympiques 2026 de Milan-Cortina, neuf pays vont boycotter la cérémonie d’ouverture programmée, ce vendredi, à Vérone. Il s’agit de l’Ukraine, la Tchéquie, l’Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, les Pays-Bas et la dernière date, l’Allemagne. Ces nations ont pris cette décision pour protester contre la participation sous leur drapeau des athlètes russes et biélorusses. Une première à des Jeux depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022.

La France sera présente mais…

«Cette décision vise à la fois à se concentrer sur les compétitions à venir et à exprimer respectueusement notre solidarité avec la délégation ukrainienne», a notamment indiqué le Comité paralympique allemand dans un communiqué. Alors que les comités paralympiques des deux nations ont vu toutes les sanctions à leur encontre levées en septembre dernier, six athlètes viennent de Russie et quatre de Biélorussie.

Si la délégation française participera bien à la cérémonie d’ouverture, la France n'enverra «pas de représentant» de son gouvernement, a indiqué mercredi la ministre des sports Marina Ferrari à la presse. Cette décision sera «à ce stade» également valable pour la cérémonie de clôture, qui se tiendra le 15 mars à Cortina. «C'est une décision que nous avons mûrement réfléchie, qui se veut respectueuse des institutions sportives, de l'IPC et de la décision prise, mais c'est un désaccord que nous exprimons par rapport à la position qui a été arrêtée», a indiqué Marina Ferrari.

D’autres délégations pourraient également manquer l’événement en raison des perturbations du trafic aérien provoquées par la guerre au Moyen-Orient. «La situation est vraiment préoccupante et regrettable. Les répercussions de cette guerre pourraient être multiples», a déclaré, à Reuters, le président du Comité paralympique italien Marco Giunio De Sanctis.