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«Nous sommes toutes inquiètes» : la forte émotion d'une joueuse de l’équipe féminine iranienne de football en évoquant la guerre (vidéo)

Sara Didar a été très émue lors de la conférence de presse de ce mercredi. [ AAP Image/Dave Hunt/via REUTERS]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Actuellement en Australie, les footballeuses de l'équipe d'Iran sont «inquiètes et tristes» en raison de la guerre dans leur pays, a déclaré mercredi Sara Didar.

Elle a retenu ses larmes. Les joueuses de l'équipe d'Iran, qui disputent la Coupe d'Asie féminine en Australie, sont touchées par la situation de leur pays, a déclaré mercredi l'attaquante Sara Didar qui a retenu ses larmes lors d'une conférence de presse.

«Evidemment, nous sommes toutes inquiètes, et nous sommes tristes à cause de ce qui est arrivé à l'Iran, à nos familles et à nos proches» a concédé la joueuse de 21 ans à la presse, à la veille d'un match contre l'Australie à Gold Coast.

la communication très difficile

L'Iran a joué et perdu son premier match dans la compétition lundi contre la Corée du Sud (3-0), deux jours après le début des bombardements israélo-américains visant la capitale Téhéran et d'autres endroits du pays.

L'Iran a riposté par des tirs de missile contre Israël et les Etats du Golfe qui abritent des bases américaines, plongeant le Moyen-Orient dans le chaos. Les affrontements meurtriers sont entrés mercredi dans leur cinquième jour. Les coupures d'internet rendent très difficiles la communication entre les joueuses et l'encadrement en Australie et leurs contacts restés au pays.

«Il est évident que nous sommes très préoccupées par nos familles, nos proches et toutes les autres personnes vivant dans notre pays, dont nous sommes complètement coupés, a déclaré la sélectionneuse Marziyeh Jafari. Nous sommes tellement heureuses que les Irano-Australiens nous soutiennent ici. Nous sommes venues ici pour jouer un match de football de manière professionnelle, et nous allons faire de notre mieux pour nous concentrer sur le match à venir.»

L'Australien Nic Berry a été remplacé par le Géorgien Nika Amashukeli.
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Les Iraniennes ont disputé la Coupe d'Asie féminine pour la première fois en 2022, ce qui a fait d'elles des icônes dans un pays où les droits des femmes sont sévèrement restreints.

Iranguerre en IranFootballVidéo

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