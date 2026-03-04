Rugby : un joueur de Pro D2 suspendu 19 matchs après avoir infligé un coup de genou à la tête d’un adversaire

Un joueur de rugby de Pro D2 a été suspendu 19 matchs par la Ligue nationale de rugby mercredi pour avoir mis un coup de genou à la tête d'un adversaire.

Une suspension à la hauteur de son geste. Le troisième ligne du club de Pro D2 Provence Rugby Guillaume Piazzoli a été sanctionné de 19 matchs de suspension par la Ligue nationale de rugby mercredi pour avoir mis un coup de genou à la tête d'un adversaire.

Le joueur a été reconnu responsable de «brutalité», avec «un degré élevé de gravité», selon le compte-rendu des décisions de la commission de discipline. Le troisième ligne de 28 ans a mis un coup de genou dans la tête de l'ouvreur de Dax Romuald Séguy, alors au sol, lors de la 21 journée de Pro D2, le 20 février.

Sa saison est déjà terminée

Il avait déjà écopé d'un carton rouge en début de saison contre Biarritz pour un coup de pied à un joueur au sol et de sept matches de suspension. Le troisième ligne du club de Pro D2 Provence Rugby Guillaume Piazzoli a été sanctionné de 19 matchs de suspension par la Ligue nationale de rugby mercredi pour avoir mis un coup de genou dans la tête d'un adversaire.



Sa saison est donc déjà terminée puisqu'il reste moins de 19 matchs à disputer en Pro D2 cette saison.

Après 22 journées, Provence Rugby est troisième et est quasiment déjà assurée de participer à la phase finale pour accéder au Top 14, l'objectif à terme du club dont la direction sportive est donnée à l'ancien joueur et sélectionneur du XV de France Philippe Saint-André.